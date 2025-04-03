7 мая конклав начнет избирать нового папу

26 апреля в Ватикане представители 130 стран, среди которых было около полусотни глав государств, попрощались с папой римским Франциском. Как и когда изберут нового папу?

Вчерашний день был посвящен визиту кардиналов и их совместной молитве у гробницы Папы Франциска в базилике Санта-Мария Маджоре, что стало завершающим аккордом перед одним из самых важных событий в истории Римской католической церкви — выборами нового понтифика.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конклав (в переводе — «запертая комната») — собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку понтифика состоится 7 мая. Выборы зададут тон курсу, которому будут следовать Ватикан и Римско-католическая церковь, объединяющая 1,35 миллиарда верующих по всему миру.

Что касается кандидатов на самый высокий пост в Римско-католической церкви, как сказал в интервью итальянскому изданию Repabblica архиепископ Мюнхена Рейнхард Маркс, принадлежащий к так называемым прогрессистам конклава:

Все возможности открыты. Предсказание фаворита в настоящий момент слишком рискованно.

По его словам, кардиналам придется столкнуться «не с вопросом наций, языков или культур, а с вопросом присутствия Духа в сегодняшнем мире. Может быть, не совсем так, как с папой Франциском, но в его направлении».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За 12 лет своего пребывания на троне Ватикана (хотя сам он предпочитал простое кресло) Франциск назначил 80% из 135 кардиналов из 71 одной страны, имеющих право голоса, поскольку им еще не исполнилось 80 лет. Большинство электората составят выходцы с континентов за пределами Европы. Однако выбор, который обеспечит «непрерывность» проводимой им при жизни линии, можно считать чем угодно, но только не данностью.

Руководство Ватикана, несмотря на некоторые действия и практики, доказало, что оно умеет «читать» потребности времени и приспосабливаться к ним.

Избрание Франциска в 2013 году пришлось на период обнищания сотен миллионов людей по всему миру на фоне финансового кризиса 2008-2009 годов, который окончательно развеял иллюзии о «конце истории» и «обществе изобилия».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свою главную миссию ушедший папа Франциск видел в желании облегчить страдания людей, даря «утешительные объятия», что всегда было одной из главных добродетелей церкви.

Основным кандидатом на роль главы Римско-католической церкви букмекерские конторы называют 70-летнего госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина родом из Северной Италии (как и большинство римских пап-итальянцев за последние 250 лет).

На Святой престол претендуют еще два итальянца, поддерживающие курс покойного Франциска — 60-летний латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и 69-летний архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи.