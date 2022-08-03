Кто такой Папа Римский и как его выбирают? Претенденты на престол после смерти Франциска

Пасхальная неделя началась с печальной новости: в понедельник утром стало известно о смерти Папы Римского Франциска, сменившего отрекшегося Бенедикта XVI в 2013 году. Расскажем, когда умер Папа Римский Франциск, почему каждые 25 лет открывают врата в Ватикане, кто такой Папа Римский, как его выбирают и кто будет следующим Папой Римским.

Когда умер Папа Римский?

Серьезные проблемы со здоровьем у 88-летнего Хорхе Марио Бергольо начались несколько лет назад, но в начале этого года состояние понтифика ухудшилось: сначала бронхит, потом двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность. Чуть меньше месяца назад его выписали из больницы, но к полному рабочему графику Папе Римскому Франциску вернуться уже не удалось. В воскресенье понтифик благословил собравшихся в Ватикане верующих во время традиционного послания, а его пасхальная речь, призывающая к миру, была зачитана архиепископом.

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После похорон понтифика, которые проходят с 4 по 6 день после смерти, последует девятидневный траур. Год назад Франциск постановил упросить процедуру похорон, кроме того, он пожелал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре. Таким образом, первый папа-иезуит и первый понтифик из Нового Света станет первым главой католической церкви за 122 года, погребенным за пределами Ватикана.

Почему каждые 25 лет открывают врата в Ватикане?

Кончина Папы Римского Франциска выпала на особый для Ватикана год, когда раз в 25 лет в соборе Святого Петра открывают Святые врата и католики могут получить полное отпущение грехов. Юбилейный год в Ватикане будет длиться до начала января 2026 год. До этого времени ожидается прибытие в Рим около 35 миллионов паломников. В конце декабря Папа Римский успел открыть эти врата, но будут ли внесены какие-нибудь изменения в юбилейные мероприятия, пока неизвестно. Пока что была лишь приостановлена канонизация итальянского подростка, умершего от лейкемии 19 лет назад. К лику святых Карло Акутис должен был быть причислен в воскресенье.

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Кто такой Папа Римский?

Папа Римский (Отец Рима) - это верховный глава Римско-католической церкви и суверен Ватикана, духовный лидер более 1,3 миллиарда католиков по всему миру. Кроме того, Папа Римский считается преемником апостола Петра как первого римского епископа, ему также подчиняется Святой Престол. Папа Римский не только выступает символом единства католиков, но и осуществляет верховную законодательную и каноническую, а также исполнительную и судебную власть.

Как выбирают Папу Римского?

После траурного периода Коллегия кардиналов соберется на Конклав, где выберут нового Папу Римского. Точная дата Конклава пока неизвестна, но он состоится не раньше 6 мая, так как период Sede Vacante, когда папский престол никем не занят, обычно длится от 15 до 20 дней. Выборы проводятся тайным голосованием в закрытом помещении, а об избрании нового главы католической церкви сообщает белый дым из печной трубы Сикстинской капеллы. Для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов.

Голосование проводится один раз в первый день и по 4 раза во второй, третий и четвертый дни Конклава. Пятый день отводится для перерыва на молитву и обсуждение, а затем голосование может продолжаться еще семь раундов. После этого следует еще один перерыв, и возобновление голосования. Выбранный кандидат должен дать свое согласие и выбрать папское имя. Через некоторое время после объявления об успешных выборах, новый Папа Римский появляется на лоджии с видом на площадь Святого Петра, чтобы произнести первое благословение.

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Кто будет следующим Папой Римским?

Скорее всего новый Папа Римский состоит в собрании кардиналов, так как в последний раз не из числа кардиналов Папу Римского избирали более 600 лет назад. Всего в Коллегии кардиналов представлены 252 кардинала, но 116 из них не могут участвовать в Конклаве, так как достигли возраста в 80 лет. Таким образом, кардиналов-выборщиков 135 человек (после отказа Беччу от прав кардинала). При этом по правилам в Конклаве могут участвовать лишь 120 кардиналов.

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Одним из главных кандидатов на должность считается итальянский кардинал Пьетро Паролин. На протяжении 13 лет 70-летний госсекретарь Святейшего Престола считается вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви. Другие вероятные претенденты на пост нового главы Римско-католической церкви - это архиепископ Болоньи, итальянский кардинал Маттео Дзуппи (69 лет), филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле (67 лет), французский кардинал Жан-Марк Авелин (66 лет), израильский кардинал Пьербаттиста Пиццабалла (60 лент), венгерский кардинал Петер Эрде (72 года) и ганский кардинал Питер Турксон (76 лет).