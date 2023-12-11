Вестник Кавказа

Папа Римский Франциск умер

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Это произошло утром 21 апреля.

Папа Римский Франциск умер, сообщает официальный Ватикан. 

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 07:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви"

– кардинал Фаррелл 

Отметим, что понтифику было 88 лет. Состояние здоровья Франциска резко ухудшилось в феврале, когда он был госпитализирован в клинику, где у него выявили двустороннюю пневмонию. Течение болезни было тяжелым, понтифик был выписан из клиники в конце марта, и с того момент только раз появился перед публикой. 

Главой католической церкви под именем Франциск аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо стал в 2013 году. Он стал первым в истории папой из Нового Света.

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