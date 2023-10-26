Папа Римский пожелал мира Южному Кавказу

Папа Римский Франциск в своем послании по случаю Пасхи пожелал достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Понтифик также затронул ситуацию в Палестине.

Папа Римский Франциск в своем пасхальном обращении пожелал окончательного примирения между Азербайджаном и Арменией.

"Я призываю всех в мире, на ком лежит политическая ответственность, не поддаваться логике страха, которая закрывается, а использовать имеющиеся ресурсы для помощи нуждающимся, борьбы с голодом и поощрения инициатив, способствующих развитию. Это "оружие" мира: то, которое строит будущее, а не сеет смерть!"

– Папа Римский Франциск

Также понтифик обратил внимание на ситуацию в Палестине, выразив поддержку пострадавшим от боевых действий палестинцам и христианам.

Напомним, что Пасха в этом году отмечается 20 апреля. Праздник в один день отмечают католики и христиане.