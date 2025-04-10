Вестник Кавказа

Армения возобновила обстрелы позиций Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что огонь был открыт вчера ночью, в 22:35 по местному времени. Стрельба велась из стрелкового оружия с позиций в селе Дыг Горисского района.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанские военные отреагировали на стрельбу ВС Армении адекватными ответными действиями в указанном направлении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан увеличил расходы на оборону до 25% бюджета

Азербайджан увеличил расходы на оборону до 25% бюджета

Азербайджан напомнил миру о Башлыбельской резне

Азербайджан напомнил миру о Башлыбельской резне

Пашинян придумал Азербайджану новую ловушку | Алексей Наумов. Разбор

Пашинян придумал Азербайджану новую ловушку | Алексей Наумов. Разбор

Армения разграбила природные ресурсы Азербайджана – Эльчин Юсубов

Армения разграбила природные ресурсы Азербайджана – Эльчин Юсубов

Байрамов назвал продуктивной встречу с Мирзояном на Анатолийском форуме

Байрамов назвал продуктивной встречу с Мирзояном на Анатолийском форуме

Первые трехсторонние консультации МИД Азербайджана, Армении и Грузии проходят в Тбилиси

Первые трехсторонние консультации МИД Азербайджана, Армении и Грузии проходят в Тбилиси

МИДы Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси

МИДы Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси

Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Армения предложила ликвидировать МГ ОБСЕ в день заключения мирного договора

Армения предложила ликвидировать МГ ОБСЕ в день заключения мирного договора

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы