Армения возобновила обстрелы позиций Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что огонь был открыт вчера ночью, в 22:35 по местному времени. Стрельба велась из стрелкового оружия с позиций в селе Дыг Горисского района.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанские военные отреагировали на стрельбу ВС Армении адекватными ответными действиями в указанном направлении.