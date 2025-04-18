"Арарат-Армения" пробился в финал Кубка Армении по футболу

В Армении состоялся ответный матч первого полуфинала Кубка страны по футболу между клубами "Арарат-Армения" и "Пюник". Финалист определился лишь в серии послематчевых пенальти.

Армянский клуб "Арарат-Армения" стал первым финалистом Кубка страны по футболу. В 1/2 финале подопечные Вардана Минасяна оказались по сумме двух матчей сильнее ереванского "Пюника".

В первой встрече победу со счетом 2:0 одержал "Арарат-Армения". В ответной игре с тем же счетом 2:0 был сильнее уже "Пюник", а серии послематчевых пенальти победу одержал "Арарат-Армения" (4:2).

Второй финалист определится завтра в матче "Ноа" и "Вана".