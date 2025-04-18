Вестник Кавказа

"Арарат-Армения" пробился в финал Кубка Армении по футболу

Арарат-Армения
© Фото: соцсети футбольного клуба “Арарат-Армения“
В Армении состоялся ответный матч первого полуфинала Кубка страны по футболу между клубами "Арарат-Армения" и "Пюник". Финалист определился лишь в серии послематчевых пенальти.

Армянский клуб "Арарат-Армения" стал первым финалистом Кубка страны по футболу. В 1/2 финале подопечные Вардана Минасяна оказались по сумме двух матчей сильнее ереванского "Пюника".

В первой встрече победу со счетом 2:0 одержал "Арарат-Армения". В ответной игре с тем же счетом 2:0 был сильнее уже "Пюник", а серии послематчевых пенальти победу одержал "Арарат-Армения" (4:2).

Второй финалист определится завтра в матче "Ноа" и "Вана".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Карабах&quot; стал чемпионом Азербайджана по футболу сезона 2024-25

"Карабах" стал чемпионом Азербайджана по футболу сезона 2024-25

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; проиграло дома &quot;Краснодару&quot;

Махачкалинское "Динамо" проиграло дома "Краснодару"

Азербайджанский клуб расстанется с французским футболистом

Азербайджанский клуб расстанется с французским футболистом

Сборная России сыграет с Нигерией в &quot;Лужниках&quot;

Сборная России сыграет с Нигерией в "Лужниках"

Токаев наградил президента УЕФА

Токаев наградил президента УЕФА

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне

Грузин признан перспективным молодым голкипером Европы

Грузин признан перспективным молодым голкипером Европы

В Азербайджане сегодня может досрочно определиться чемпион Премьер-лиги

В Азербайджане сегодня может досрочно определиться чемпион Премьер-лиги

&quot;Ахмат&quot; помог &quot;Краснодару&quot; утвердить лидерство в РФПЛ

"Ахмат" помог "Краснодару" утвердить лидерство в РФПЛ

&quot;Ахмат&quot; заплатит штраф за отключение света на матче в Грозном

"Ахмат" заплатит штраф за отключение света на матче в Грозном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы