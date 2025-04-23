Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили Москва и Тегеран

Замглавы МИД РФ пообщался с послом Ирана в Москве. Стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.

Во вторник, 29 апреля, в Москве прошла встреча замглавы МИД России Андрея Руденко и посла Ирана в РФ Казема Джалали. Об этом информирует российское министерство.

"Состоялся обмен мнениями о перспективах урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете последних контактов между Тегераном и Вашингтоном"

– МИД РФ

Как отметил на встрече замглавы внешнеполитического ведомства, Москва поддерживает дипломатические усилия Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"С российской стороны подтверждена неизменная поддержка мирным дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию напряженности в регионе и снятие односторонних санкций с дружественного Ирана"

– российское внешнеполитическое ведомство

Напомним, в этом месяце представители США и Ирана провели три раунда переговоров по урегулированию ядерного вопроса. Первая и третья встречи состоялись в Омане, а вторая – в Италии.