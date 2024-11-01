Грузия имеет потенциал для обеспечения безопасности на Кавказе - Тбилиси

Депутат заявил, что Грузия имеет потенциал для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил, что Тбилиси заинтересован в урегулировании отношений Баку и Еревана.

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что у Тбилиси есть потенциал для обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Политик отметил, что Грузия, как нейтральный игрок и страна, заинтересована в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он также сообщил, что визит президента Грузии в Армению представляет собой символ отношений к этому. Вольский напомнил, что ранее Михаил Кавелашвили был в Баку.

Депутат добавил, что развитие отношений с Азербайджаном и Арменией является сферой особых интересов. По его словам, стороны выражают отношение, зафиксированное в ходе встреч глав МИД трех стран в Тбилиси.