Президенты Грузии и Армении обсудили углубление сотрудничества в Ереване

Тбилиси и Ереван продолжают углубление тесных политических и экономических связей на фоне сложной геополитической ситуации, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Ваагном Хачатряном.
Михаил Кавелавшили напомнил, что в 2024 году Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое открыло еще больше возможностей для сотрудничества.
"Армения – один из важных торговых партнеров Грузии, а по числу туристов Армения входит в тройку лидеров"
- Михаил Кавелашвили
Помимо этого, он пригласил армянского президента посетить Тбилиси.
Ваагн Хачатрян, в свою очередь, заявил, что Армения ценит поддержку Грузии в вопросе мирного соглашения между Ереваном и Баку. Он также передал, что на встрече с Кавелашвили они обсудили ряд международных и глобальных вопросов.
"Мы продолжим развивать сотрудничество на благо наших стран"
- Ваагн Хачатрян
Напомним, что президент Грузии находится в Ереване с официальным визитом, в ходе которого еще предстоят встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.