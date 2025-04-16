Президенты Грузии и Армении обсудили углубление сотрудничества в Ереване

Сейчас президент Грузии Кавелашвили находится в Ереване с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом Армении Хачатряном. Они обсудили тесные связи и стратегическое партнерство двух стран, а также мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Тбилиси и Ереван продолжают углубление тесных политических и экономических связей на фоне сложной геополитической ситуации, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Ваагном Хачатряном.

Михаил Кавелавшили напомнил, что в 2024 году Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое открыло еще больше возможностей для сотрудничества.

"Армения – один из важных торговых партнеров Грузии, а по числу туристов Армения входит в тройку лидеров"

- Михаил Кавелашвили

Помимо этого, он пригласил армянского президента посетить Тбилиси.

Ваагн Хачатрян, в свою очередь, заявил, что Армения ценит поддержку Грузии в вопросе мирного соглашения между Ереваном и Баку. Он также передал, что на встрече с Кавелашвили они обсудили ряд международных и глобальных вопросов.

"Мы продолжим развивать сотрудничество на благо наших стран"

- Ваагн Хачатрян

Напомним, что президент Грузии находится в Ереване с официальным визитом, в ходе которого еще предстоят встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.