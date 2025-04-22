Иран нарастил грузовые авиаперевозки

Аэропорты Ирана в минувшем году нарастили не только пассажирские перевозки, но и объем грузовых перевозок – наибольший их всплеск наблюдался в канце лета минувшего 2024 года, свидетельствует статистика.

В прошлом иранском году, который по иранскому календарю завершается 20 марта 2025 года, авиаторы ИРИ нарастили объем грузов, перевозимых через аэропорты Ирана, на 5%, свидетельствуют статистические данные Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Всего за минувший год грузовыми самолетами иранских авиакомпаний было перевезено около 337 тыс т грузов, сообщает Trend.

Годом ранее объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, составлял 322 тыс т, наибольший рост – на 19% - отмечался в конце лета минувшего года.

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные.

Напомним, ранее мы писали о том, что, несмотря на санкции, иранские авиаторы существенно нарастили число пассажирских авиарейсов из аэропортов страны – за год число полетов выросло и продолжает расти, свидетельствуют статистические данные. Так, в минувшем иранском году иранские аэропорты отправили почти 313 тыс авиарейсов, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с предыдущим годом.