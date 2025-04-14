Иран нарастил экспорт сельхозпродукции в Казахстан

В 2024 году экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Казахстан вырос почти на 30%. В основном в Казахстан поставляются иранские овощи, фрукты и табачные изделия.

В прошлом году поставки ненефтяной продукции из Ирана в Казахстан увеличились на 30%, следует из данных статистики Таможенной администрации ИРИ.

С 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года иранский экспорт в Казахстан вырос на 29,8% - с $215 млн до $278 млн.

Из Ирана в Казахстан было поставлено около 459 тыс т ненефтяных продуктов – в основном сельскохозяйственные и продовольственные товары, табачные изделия, нефтехимическая продукция.

В целом объем ненефтяного торгового оборота между двумя странами вырос за год на 22,3%.