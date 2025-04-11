Казахстан и Туркменистан доведут товарооборот до миллиарда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов в ходе неформальной встречи в Туркестане договорились довести взаимную торговлю двух стран до миллиарда долларов в год.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе неформальной встрече с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей в городе Туркестан на юге Казахстана, договорились довести товарооборот двух стран до $1 млрд, сообщила в своем официальном Telegram-канале Акорда.

В ходе встречи главы государств подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных для этого, передает Sputnik Казахстан.

"Наши двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах имеют хорошие перспективы. Мы благодарны вам за поддержку инициативы Туркменистана в рамках ООН о провозглашении Международного года мира и доверия"

- Гурбангулы Бердымухамедов

Токаев подсказал, что у стран есть серьезный потенциал для этого в завершении строительства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак: это позволит не только диверсифицировать транспортные маршруты, но и значительно расширить экспортные рынки.

Еще один экономически выгодный проект – развитие транзита товаров по железнодорожным магистралям транспортного коридора Север-Юг Казахстан - Туркменистан – Иран, а также строящейся автомагистрали Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана, - отметил глава Казажстана.

Также на встрече главы двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации, включающих цифровизацию государственных услуг в Туркменистане и повышение квалификации IT-специалистов страны.