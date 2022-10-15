Президент Туркменистана собирается в Астану

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уже завтра прибудет в Казахстан с двухдневным рабочим визитом, сообщает Акорда.
"21–22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым"
- Акорда
Визит высокого гостя пройдет по приглашению казахстанского лидера - в ходе переговоров главы двух государств намерены обговорить перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, передает Sputnik Казахстан.
Помимо этого, главы двух стран намерены выработать единую позицию по событиям региональной повестки, говорится в сообщении.
Напомним, в октябре минувшего 2024 года президент Казахстана совершил официальный визит в Туркменистан. В ходе официального визита он провел переговоры с президентом Туркменистана, а также открыл памятник Абаю в Ашхабаде и принял участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".