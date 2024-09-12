Президент Казахстана совершает официальный визит в Туркменистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в столицу Туркменистана Ашхабад, где его встретил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершает официальный визит в Туркменистан – сегодня утром его самолет приземлился в аэропорту Ашхабада, где у трапа его встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении Акорды.

Торжественная церемония встречи включала в себя рапорт начальника почетного караула и исполнение гимна двух стран, передает Sputnik Казахстан.

У казахстанского лидера в Ашхабаде насыщенная программа - в ходе официального визита пройдут его переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, также он откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", сообщили в Акорде.