Иран наращивает пассажирские авиаперевозки

Несмотря на санкции, иранские авиаторы существенно нарастили число пассажирских авиарейсов из аэропортов страны – за год число полетов выросло на 8% и продолжает расти, свидетельствуют статистические данные.

Иранские авиакомпании, несмотря на санкции в отношении Ирана, введенные из-за его ядерной программы, смогли нарастить количество пассажирских авиарейсов, выполняющих полеты из аэропортов страны, что отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистическим данным, в минувшем иранском году иранские аэропорты отправили почти 313 тыс авиарейсов, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

Годом ранее количество пассажирских самолетов, вылетевших из иранских аэропортов, не превысило даже 290 тыс – всего в стране было выполнено 288 715 авиарейсов, гласит статистика.

Напомним, на сегодняшний день в Иране работают 54 гражданских аэропорта. 14 из которых - международные. Авиатранспортом в стране перевозится около 30 млн пассажиров в год.