Вестник Кавказа

КТК заработает в полную силу в мае

КТК заработает в полную силу в мае
© Фото: Каспийский Трубопроводный Консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум готовится выйти на полную мощность после атаки украинских БПЛА после восстановления работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" после 20 мая, сообщили в КТК.

аспийский трубопроводный консорциум (КТК) заработает в полную силу с 20 мая, после того, как будет восстановлена полная работа его нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская" на Кубани, поврежденная атакой украинских БПЛА, сообщил в своем  Telegram-канале КТК.

На станции уже восстановлены трансформаторы, газотурбинная установка и генератор, полностью работает эстакада, завершается расключение внутри шкафов и проверка сигналов, сообщил глава предприятия Николай Горбань, передает "АиФ-Юг".

"КТК фиксирует некоторое уменьшение объемов прокачки нефти по своей системе, однако делать прогнозы на весь 2025 год пока преждевременно. Все будет зависеть от грузоотправителей. Определенное снижение произошло, но какой будет дальнейший уровень, нужно оценивать по итогам полугодия"

- Николай Горбань

Очень важно и то, что для ремонта в большинстве случаев использовалось отечественное оборудование, лишь в редких случаях использовались импортные шкафы управления синхронизации, аналогов которых в России нет, отметил директор предприятия.

Напомним, украинские террористы атаковали своими беспилотниками НПС Кропоткинская 17 февраля 2025 года, после чего объект получил серьезные повреждения и прекратил работу, ограничив прокачку казахстанской нефти на 30-40%. Сейчас транспортировка осуществляется по аварийной схеме, не затрагивая поврежденную станцию.

Напомним, в начале апреля КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1, на треть нарастив свою мощность – нерабочим остается лишь одно из трех выносных причальных устройств. Сейчас отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3, что позволило на треть нарастить мощность отгрузки "черного золота".

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