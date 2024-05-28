По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

В Дагестане стражи порядка задержали мужчину, не справившегося с управлением катером с туристами, который в итоге врезался в скалу, рассказали в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.
"Водитель прогулочного катера задержан"
– пресс-служба ведомства
В управлении уточнили, что в скором времени для водителя выберут меру пресечения.
Что случилось в Дагестане?
Напомним, трагедия произошла накануне неподалеку от ГЭС в Сулакском каньоне. Прогулочный катер, на борту которого были водитель и семь туристов, врезался в скалу. В результате погибла туристка из Рыбинска (Ярославская область), женщина 32 лет. Остальные шестеро туристов получили травмы, их отвезли в больницу.
Дагестанская прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что в происшествии может быть виноват водитель катера: во время экскурсии по каньону он не справился с управлением.
Идет расследование по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения водного транспорта, ставшее причиной смерти человека.