Вестник Кавказа

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

Сулакский каньон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Подозреваемый в смертельном ЧП с катером в Сулакском каньоне, жертвой которого стала туристка, задержан правоохранителями. Скоро ему выберут меру пресечения.

В Дагестане стражи порядка задержали мужчину, не справившегося с управлением катером с туристами, который в итоге врезался в скалу, рассказали в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

"Водитель прогулочного катера задержан"

– пресс-служба ведомства

В управлении уточнили, что в скором времени для водителя выберут меру пресечения.

Что случилось в Дагестане?

Напомним, трагедия произошла накануне неподалеку от ГЭС в Сулакском каньоне. Прогулочный катер, на борту которого были водитель и семь туристов, врезался в скалу. В результате погибла туристка из Рыбинска (Ярославская область), женщина 32 лет. Остальные шестеро туристов получили травмы, их отвезли в больницу.

Дагестанская прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что в происшествии может быть виноват водитель катера: во время экскурсии по каньону он не справился с управлением.

Идет расследование по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения водного транспорта, ставшее причиной смерти человека.

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