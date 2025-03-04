Вестник Кавказа

Парламент Венгрии поддержал выход из МУС

Парламент Венгрии поддержал выход из МУС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За законопроект о выходе Венгрии из Международного уголовного суда проголосовал парламент страны. Со слов главы МИД Сийярто, Будапешт отказывается быть частью института, утратившего беспристрастность.

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС), рассказал руководитель венгерского МИД Петер Сийярто.

"Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет"

- Петер Сийярто

Напомним, что правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе из МУС 3 апреля. Решение об этом было принято после того, как он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В этом же месяце он, проигнорировав арест МУС, посетил Венгрию с официальным визитом, в ходе которого поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана за "смелое решение" отказаться от сотрудничества с Международным уголовным судом.

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