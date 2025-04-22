Ильхам Алиев: проект Аразского коридора привлекает большое внимание

Инфраструктурный проект Аразского коридора становится объектом повышенного внимания и в регионе, и во всем мире, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Аразский коридор как проект вызывает активное внимание, причем и в регионе, и во всем мире. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе азербайджано-иранского бизнес-форума, который проходит в Баку.

В событии участвует и президент Ирана Масуд Пезешкиан, который совершает сегодня официальный визит в Баку.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что проект Аразского коридора становится предметом разных предположений и слухов, хотя, подчеркнул он, для этого не имеется никаких причин, ведь речь идет только о новом транспортном проекте.

Глава азербайджанского государства уточнил, что данный проект связывает Азербайджан, а точнее его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой, и пролегает он через Иран. Ильхам Алиев добавил, что проект Аразского коридора обеспечит масштабные транзитные возможности.