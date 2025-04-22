Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: проект Аразского коридора привлекает большое внимание

Ильхам Алиев: проект Аразского коридора привлекает большое внимание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инфраструктурный проект Аразского коридора становится объектом повышенного внимания и в регионе, и во всем мире, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Аразский коридор как проект вызывает активное внимание, причем и в регионе, и во всем мире. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе азербайджано-иранского бизнес-форума, который проходит в Баку.

В событии участвует и президент Ирана Масуд Пезешкиан, который совершает сегодня официальный визит в Баку.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что проект Аразского коридора становится предметом разных предположений и слухов, хотя, подчеркнул он, для этого не имеется никаких причин, ведь речь идет только о новом транспортном проекте.

Глава азербайджанского государства уточнил, что данный проект связывает Азербайджан, а точнее его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой, и пролегает он через Иран. Ильхам Алиев добавил, что проект Аразского коридора обеспечит масштабные транзитные возможности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
780 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку приглашает Тегеран принять участие в инфраструктурных проектах – Ильхам Алиев

Баку приглашает Тегеран принять участие в инфраструктурных проектах – Ильхам Алиев

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат &quot;3+3&quot;

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат "3+3"

Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов

Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов

Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор &quot;Север-Юг&quot; – Пезешкиан

Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор "Север-Юг" – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан прилетит в Баку еще раз

Масуд Пезешкиан прилетит в Баку еще раз

Ряд программ и меморандумов о сотрудничестве заключили Баку и Тегеран

Ряд программ и меморандумов о сотрудничестве заключили Баку и Тегеран

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора &quot;Север-Юг&quot;

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора "Север-Юг"

Ильхам Алиев проводит переговоры с Масудом Пезешкианом в Баку

Ильхам Алиев проводит переговоры с Масудом Пезешкианом в Баку

Москва, Баку и Тегеран могут развивать транспортные коридоры - Пезешкиан

Москва, Баку и Тегеран могут развивать транспортные коридоры - Пезешкиан

Масуд Пезешкиан прибыл в Баку

Масуд Пезешкиан прибыл в Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы