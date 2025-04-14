ОБСЕ оценила визит Синирлиоглу на Южный Кавказ

Недавно генсек ОБСЕ Синирлиоглу совершил турне по странам Южного Кавказа – Азербайджану, Армении и Грузии, который показал приверженность организации обеспечению мира и стабильности в регионе.

Приверженность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе продемонстрировал визит генсека Феридуна Синирлиоглу в Азербайджан, Армению и Грузию, заявили в ОБСЕ.

Как в Баку, так и в Ереване генсек ОБСЕ приветствовал усилия стран по обеспечению мира и стабильности в регионе и выразил надежды на скорое подписание мирного договора между странами.

В ходе поездки в Азербайджан Синирлиоглу также посетил Бакинский международный морской торговый порт, где главной темой обсуждения стали возможности расширения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций.

"Будучи ключевым узлом на Среднем коридоре, который соединяет Европу и Азию, Бакинский порт является одним из бенефициаров проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов и связи в регионе Каспийского моря"

- ОБСЕ

Напомним, что визит генсека ОБСЕ на Южный Кавказ состоялся на прошлой неделе.