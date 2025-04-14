Вестник Кавказа

ОБСЕ оценила визит Синирлиоглу на Южный Кавказ

ОБСЕ оценила визит Синирлиоглу на Южный Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недавно генсек ОБСЕ Синирлиоглу совершил турне по странам Южного Кавказа – Азербайджану, Армении и Грузии, который показал приверженность организации обеспечению мира и стабильности в регионе.

Приверженность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе продемонстрировал визит генсека Феридуна Синирлиоглу в Азербайджан, Армению и Грузию, заявили в ОБСЕ.

Как в Баку, так и в Ереване генсек ОБСЕ приветствовал усилия стран по обеспечению мира и стабильности в регионе и выразил надежды на скорое подписание мирного договора между странами.

В ходе поездки в Азербайджан Синирлиоглу также посетил Бакинский международный морской торговый порт, где главной темой обсуждения стали возможности расширения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций.

"Будучи ключевым узлом на Среднем коридоре, который соединяет Европу и Азию, Бакинский порт является одним из бенефициаров проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов и связи в регионе Каспийского моря"

- ОБСЕ

Напомним, что визит генсека ОБСЕ на Южный Кавказ состоялся на прошлой неделе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия имеет потенциал для обеспечения безопасности на Кавказе - Тбилиси

Грузия имеет потенциал для обеспечения безопасности на Кавказе - Тбилиси

Какой бизнес армяне «держат» в России?

Какой бизнес армяне «держат» в России?

Визит Алиева в Китай. Планы Евросоюза на Южный Кавказ. Президент Ирана летит в Баку

Визит Алиева в Китай. Планы Евросоюза на Южный Кавказ. Президент Ирана летит в Баку

Кобахидзе обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе

Кобахидзе обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Как танцуют армяне?

Как танцуют армяне?

Первые трехсторонние консультации МИД Азербайджана, Армении и Грузии проходят в Тбилиси

Первые трехсторонние консультации МИД Азербайджана, Армении и Грузии проходят в Тбилиси

Главы МИД Ирана и Турции обсудили Южный Кавказ

Главы МИД Ирана и Турции обсудили Южный Кавказ

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы