Вестник Кавказа

Азербайджан напомнил о необходимости роспуска МГ ОБСЕ

Азербайджан напомнил о необходимости роспуска МГ ОБСЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Алиев напомнил, что Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена, и Армении необходимо предпринять шаги в этом направлении. О том, что логики в существовании структуры нет, также заявил глава МИД Азербайджана Байрамов.

Минская группа ОБСЕ должна прекратить свою деятельность, так как она потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.

"Армения также должна предпринять шаги в этом направлении"

- Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путем. Таким образом, сегодня на Южном Кавказе соблюдаются нормы и принципы Хельсинкского заключительного акта, добавил азербайджанский президент.

О необходимости роспуска МГ ОБСЕ также высказался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Синирлиоглу. Он отметил, что в ее существовании нет никакой логики.

"Минская группа ОБСЕ была создана именно для урегулирования карабахского конфликта, и наша территория уже освобождена от оккупации. Поэтому логики сохранения Минской группы нет"

- Джейхун Байрамов

Если Армения действительно заинтересована в окончательном решении вопроса, то должна признать необходимость роспуска Минской группы, передал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. При этом он обратил внимание на продолжающееся вооружение Еревана, которое вызывает у Баку беспокойство.

Кроме того, Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении.

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