Азербайджан напомнил о необходимости роспуска МГ ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ должна прекратить свою деятельность, так как она потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.
"Армения также должна предпринять шаги в этом направлении"
- Ильхам Алиев
Он подчеркнул, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путем. Таким образом, сегодня на Южном Кавказе соблюдаются нормы и принципы Хельсинкского заключительного акта, добавил азербайджанский президент.
О необходимости роспуска МГ ОБСЕ также высказался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Синирлиоглу. Он отметил, что в ее существовании нет никакой логики.
"Минская группа ОБСЕ была создана именно для урегулирования карабахского конфликта, и наша территория уже освобождена от оккупации. Поэтому логики сохранения Минской группы нет"
- Джейхун Байрамов
Если Армения действительно заинтересована в окончательном решении вопроса, то должна признать необходимость роспуска Минской группы, передал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. При этом он обратил внимание на продолжающееся вооружение Еревана, которое вызывает у Баку беспокойство.
Кроме того, Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении.