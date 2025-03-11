Вестник Кавказа

Армения предложила ликвидировать МГ ОБСЕ в день заключения мирного договора

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности распустить Минскую группу ОБСЕ, но, по его словам, это должно произойти в тот же день, что и подписание мирного договора.

Ереван готов заключить соглашение о мире с Азербайджаном и в тот же момент распустить Минскую группу ОБСЕ, с соответствующим заявлением в парламенте выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что армянская сторона понимает, почему Азербайджан требует распустить Минскую группу. Он констатировал, что если армяно-азербайджанский конфликт завершен, то формат, основная задача которого заключалась в его урегулировании, теряет смысл своего существования.

"Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день"

– Никол Пашинян

Он мотивировал армянскую инициативу задачей гарантировать стабильность на условной армяно-азербайджанской границе после роспуска МГ ОБСЕ.

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