Вестник Кавказа

Трамп назвал историческими свои первые 100 дней у власти

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп поделился оценкой своих первых ста дней на посту президента Америки – эта важная промежуточная дата наступает сегодня, 29 апреля.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, как оценивает итоги первых 100 дней своего президентства. Соответствующее сообщение глава американского государства опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Truth Social.

"Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку"

– Трамп

Глава государства также заявил, что при предыдущем президенте Джо Байдене США лишались миллиардов долларов каждый день в международной торговле. Трамп заверил, что остановил эту тенденцию, так что баснословные заработки не за горами.

"Оставайтесь с нами, пока мы снова делаем Америку великой!"

– Трамп

Кроме того, президент прокомментировал недавние опросы ряда СМИ, из которых следует, что его рейтинг за первые 100 дней оказался рекордно низок. По его словам, эти исследования проводились лживыми СМИ, поэтому они представляют собой не что иное, как фейк.

"Мы отлично справляемся, лучше, чем когда-либо прежде"

– Трамп

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