100 дней Трампа у власти: что обещал, что получилось, а что нет

30 апреля исполнится ровно 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа. За это время он успел сделать многое, почти не сталкиваясь с оппозицией и возражениями. Президентский стиль управления радикальный, но при этом он исполняет все то, что обещал во время своей предвыборной кампании. Расскажем, чем примечательны первые 100 дней Трампа у власти.

В своей инаугурационной речи Трамп обещал Америке ”золотой век”: процветание, технологическое лидерство и в целом превосходство, невиданное ранее. В первый день в Белом доме Трамп обозначил, что намерен придерживаться исключительно своей повестки, несмотря на возражения и критику. За первую неделю в должности 47 президента США Трамп подписал 36 указов, а за почти 100 дней у власти - 130, тем самым опровергнув убеждение в том, что новый президент мало что успевает сделать в начале своего срока.

Реорганизация правительства

В первые сто дней Дональда Трампа многие федеральные министерства, управления и агентства пережили колоссальную реорганизацию, и все из-за нового Министерства эффективности (DOGE), которое возглавил миллиардер Илон Маск, ставший близким соратником Трампа во время его предвыборной кампании. Многие сотрудники были сокращены или уволены, Агентство США по международному развитию было упразднено. Маск обещал, что DOGE сократит расходы бюджета на $ 1 трлн, и по имеющимся данным, на сегодняшний день, ему удалось сэкономить для страны $160 млрд.

© Фото: Steve Jurvetson from Los Altos, USA/Creative Commons Attribution 2.0

Получается или нет?

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал избавиться от чрезмерной бюрократии, на которую тратятся колоссальные деньги, и частично это ему удалось. Правда, критики утверждают, что нередко из федеральных агентств увольняются хорошие специалисты, а закрытие USAID вызвало международный резонанс.

Трамп и тарифы

Чтобы устранить дисбаланс в торговле с экономическими партнерами и укрепить экономику страны, сделав ”Америку снова великой”, Трамп вводит тарифы (пошлины), действие которых он то приостанавливает, то возобновляет опять. На сегодняшний день, самые большие тарифы действуют в отношении Китая, с которым у США наиболее серьезный торговый дисбаланс и который считается администрацией Трампа главной внешней угрозой стране. Большинство остальных стран временно освобождены от тарифов, поскольку они готовы договариваться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Получается или нет?

Трамп рассчитывает, что американские корпорации, производства которых расположены в других странах, вернутся в Америку, тем самым гарантировав рабочие места американским гражданам. Пока что этот план не работает: ни одна из корпораций не сообщила о готовности перенести производство обратно в США, а фондовый рынок периодические переживает падения, которых не было со времен пандемии коронавируса.

Экономика Трампа

Экономика Трампа, которую также называют трампономика, в первую очередь, направлена на возрождение производственного потенциала США. Эта задача, в том числе выполняется в рамках доктрины Трампа ”бури, детка, бури”: открываются участки, которые ранее были недоступны для добычи нефти и газа, идет работа над ускорением выдачи разрешений на разработку. Что касается других отраслей, неделю назад, в частности, американский президент разрешил коммерческое рыболовство в охраняемой природной зоне у тихоокеанских островов в 1200 километрах от Гавайев. Так, по словам Трампа, Америка станет одним из лидеров по производству морепродуктов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Получается или нет?

За прошедшие почти 100 дней с инаугурации Трампа, промышленное производство, по данным Федерального резерва, выросло примерно на 1-1,5%.

Трамп и международные конфликты

Не меньший резонанс, чем тарифная война, вызывают действия Трампа во внешней политике. За три месяца у власти Дональд Трамп успел принять активное участие в качестве миротворца в двух конфликтах:

палестино-израильском . Оказывая безусловную поддержку Израилю, Трамп призывает создать в Газе роскошный курорт, а всех палестинцев из региона переместить в Иорданию и Египет. План, озвученный на шестой день пребывания в Белом доме, несмотря на международную критику, все еще на повестке администрации 47 президента США. Что касается урегулирования конфликта, на данный момент, оно не продвигается.

. Оказывая безусловную поддержку Израилю, Трамп призывает создать в Газе роскошный курорт, а всех палестинцев из региона переместить в Иорданию и Египет. План, озвученный на шестой день пребывания в Белом доме, несмотря на международную критику, все еще на повестке администрации 47 президента США. Что касается урегулирования конфликта, на данный момент, оно не продвигается. украинском. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал, что завершит конфликт на Украине за один день. Спустя почти 100 дней у власти эта задача выполнена не была.

Трамп также активно поддерживает идею возобновления Иранской ядерной сделки. США действительно начали переговоры с Ираном, правда, накануне американский президент угрожал Тегерану авиаударами в случае отказа от сотрудничества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Получается или нет?

Трамп позиционирует себя миротворцем, который с радостью готов завершить все войны для всеобщего, но в первую очередь, американского блага. Усилия в этом направлении прилагаются, однако судя по всему, этот пласт внешней политики всего за 100 дней у власти перевернуть будет сложно.

Экспансия Трампа

У Трампа довольно радикальные взгляды на то, какой должна быть площадь США. Он уверен и неоднократно за 100 дней у власти подчеркивал, что Канада, Мексика, Панамский канал и Гренландия - все это должно быть Америкой, и тогда не будет никаких проблем: ни торговых, ни с наркотрафиком, ни с разведкой и добычей минеральных ресурсов.

© Фото: NASA

Получается или нет?

Экспансионная политика Трампа пока что существует только на словах, и никаких радикальных мер в этом направлении США не осуществляют, к облегчению государств, которые, по мнению американского президента, должны быть частью его страны. Единственное, что предпринял Трамп в первые сто дней у власти с точки зрения изменения географии - переименовал Мексиканский залив в Американский.

На чем Трамп экономит, а на чем нет?

В свои первые 100 дней у власти Трамп сократил значительное количество государственных программ и грантов, в том числе ориентированных на образование, культуру, экологию, а также помощь мигрантам. При этом он готов увеличить военный бюджет на 12% - до триллиона долларов, а также на программу разработки системы противоракетной обороны наподобие израильской.