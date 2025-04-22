США передали Грузии условия перезагрузки

На прошлой неделе состоялся визит главы Минэкономики Грузии Давиташвили в США. По итогам поездки, Вашингтон проинформировал официальный Тбилиси о шагах, которые должны быть предприняты для налаживания отношений двух стран.

Власти Грузии проинформированы о необходимых шагах для начала налаживания отношений с Вашингтоном, заявили в Госдепартаменте США, комментируя визит вице-премьера, главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили.

"Мы не комментируем закрытые дипломатические переговоры. США наглядно продемонстрировали, какие шаги может предпринять правительство Грузии, чтобы доказать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с США"

- Госдепартамент США

Визит главы Минэкономики Грузии в Вашингтон состоялся на прошлой неделе. Там он встретился представителями министерства торговли, министерства финансов и Госдепартамента.

По итогам поездки, Давиташвили сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова к вернуться к партнерским отношениям с Грузией. С его слов, такое развитие событий принесет практическую пользу как Тбилиси, так и Вашингтону.

Леван Девиташвили также заявил, что санкции – один из факторов, который сдерживает развитие отношений Грузии и США. Он отметил, что они стали наследием администрации прошлого американского президента Джо Байдена, и для их пересмотра должно пройти время.

Чего США хотят от Грузии?

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на совпадение глобальных политических позиций новой администрации США и властей Грузии, позволяющее действительно обновить отношения двух государств в конструктивном ключе.

"Я думаю, во многом инициатива по перезагрузке отношений между Тбилиси и Вашингтоном исходит не только из внешнеполитических приоритетов Грузии, но и из внешнеполитических приоритетов США. Дело в том, что партия "Грузинская мечта" исповедует идеологию модного в наши дни суверенизма, когда государство опирается на собственные интересы и отказывается приносить эти интересы в жертву ради неких наднациональных, международных, трансатлантических связей. Этот подход Тбилиси администрации Трампа не только хорошо известен, но и очень хорошо понятен", - прежде всего сказал он.

"Сейчас в Тбилиси попросту дождались тех контрагентов США, которые комфортны "Грузинской мечте". Поэтому мы явно не увидим среди условий Госдепартамента отмену закона об иноагентах или какие-то преференции для прозападных, по факту антигосударственных сил в Грузии. Скорее всего, отношения между Грузией и США будут поставлены на рельсы буквально взаимной коммерческой и экономической выгоды. Если власти Грузии смогут заинтересовать американский бизнес, грузино-американские отношения будут нормальным образом восстановлены", - отметил Алексей Наумов.

"Вероятно, Грузию попросят воздержаться от антиамериканской активности в виде какой бы то ни было активной помощи Ирану. Вряд ли в условия Госдепартамента есть что-то против России, потому что мы видим, что между США и Россией происходит некое потепление. Я думаю, Вашингтону для перезагрузки будет достаточно, если Тбилиси не будет участвовать в антиамериканских проектах в регионе и откажется от попыток как-то негативно влиять на американскую политику и американский бизнес. Таким образом будут установлены отношения двух правительств, которые исповедуют политику национальных интересов. В этом плане я довольно оптимистичен", - заключил эксперт РСМД.