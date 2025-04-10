В ООН призвали третьи страны содействовать прекращению блокады Газы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал третьи страны активизировать усилия по прекращению гуманитарной блокады Израилем сектора Газа.
"У третьих стран есть четкие обязательства по международному праву немедленно пресекать подобные действия, и они должны действовать соответствующим образом. Они также должны разыскивать и привлекать к ответственности всех виновных в совершении преступлений по международному праву, кем бы они ни были совершены"
– Фолькер Тюрк
Тюрк заявил, что страны миры должны скоординировать усилия, так как блокада продолжается девятую неделю и грозит тяжелыми последствиями для населения.
Фолькер Тюрк также подчеркнул, что использование голода в качестве средства ведения войны является недопустимой практикой и основанием для обвинений в военных преступлениях.