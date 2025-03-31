Вестник Кавказа

Армяно-грузинскую границу потрясло ночное землетрясение

Армяно-грузинскую границу потрясло ночное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью жители приграничных районов Грузии и Армении ощутили на себе отголоски небольшого землетрясения, эпицентр которого находился в 8 км северо-западнее от приграничного села Бавра.

Прошлой ночью жители приграничных сел Грузии и Армении почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло в пограничной зоне, сообщает Служба сейсмической защиты МВД Армении.

Подземные толчки были зафиксированы 29 апреля около 03:40, их магнитуда в зоне населенных пунктов составляла 3,3, хотя в эпицентре, в 8 км северо-западнее села Бавра на глубине 10 км она достигала 4-5 баллов, передает Sputnik Армения.

Отголоски землетрясения были тоже довольно ощутимыми – они подняли с постелей жителей приграничных сел Бавра, Казанчи, Сарагюх и Мец Сепасар, добавили в службе.

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