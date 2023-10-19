III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" проходит в Алтайском госуниверситете. 300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсуждают вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации.

Среди тем форума:

Концепция историко-культурного единства славянских и тюркских народов как основа современных интеграционных процессов в регионе Большой Евразии

Роль археологических исследований в изучении процессов эволюции славяно-тюркской общности Большого Алтая

Славянские и тюркские народы на пространстве Евразии: история и современность

Этнокультурные и этнографические процессы на пространстве Большого Алтая: история и современность

Политико-правовые процессы в регионе Большого Алтая: историческая ретроспектива и современность

Языки, этнос, литература народов Большого Алтая и Центральной Азии

История славянских и тюркских народов в медиапространстве Большого Алтая и Центральной Азии

Приветствие участниками форума направили президенты России и Киргизии, внешнеполитическое ведомство России и министерство высшего образования и науки РФ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил восхищение тем, что для участия в форуме приехало большое число экспертов:

Наш форум и другие мероприятия, посвященные алтаистике, изучению истории Алтая, становлению его народов, их взаимоотношениям между собой, взглядам на нынешнее положение дел и будущее, становится хорошей традицией. Эта работа вызывает все больший интерес. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы поддержать эти процессы. Убежден, что предложения и идеи, которые прозвучат сегодня в рамках работы нашего форума, будут способствовать нашей дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

Виктор Томенко также акцентировал внимание на том, что тюркские народы объединяет самобытность:

Форум уже становится хорошей традицией в Алтайском крае, привлекает все больше участников, высоких гостей. Мы укрепляем и развиваем наши международные связи с партнерами, друзьями, соседями. Со стороны органов государственной власти региона, безусловно, будет оказана вся возможная и необходимая поддержка. Мы видим здесь представителей научного и экспертного сообщества, много молодежи, студентов. То есть форум – это еще и воспитание, формирование отношения к вопросам международного взаимодействия и нашего общего отношения к Большому Алтаю.

Госсекретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов заметил:

Сегодня в стенах Алтайского госуниверситета подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между Кыргызской национальной телерадиокорпорацией и университетом Алтая. Из Кыргызской Республики прибыла очень солидная делегация, 25 докторов, академиков… Недавно успешно завершился визит Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую Республику. И это наше совместное мероприятие - продолжение взаимного сотрудничества в области культуры, в области истории, в области познания тюркологии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, выступивший с докладом "Концепция славяно-тюркского единства с точки зрения многомерного подхода", разъяснил "Вестнику Кавказа" суть этого подхода:

Нужно смотреть на вещи не с одной стороны, а с разных сторон, оценивать все точки зрения, все аргументы. Не исключать какие-то аргументы как неудобные. И это и есть основа для консенсуса. Если мы хотим прийти к чему-то общему, то должны понимать других… Сейчас много обид на постсоветском пространстве: люди цепляются за какие-то отдельные эпизоды в истории, упуская из виду все позитивное многовековое сотрудничество. Многомерный подход заставляет нас смотреть на вещи объективно и понимать, что были негативные моменты, но они были эпизодическими, очень редкими.

Он также отметил важность оценки исторических событий.

История в принципе определяет идентичность и делает нас теми, кто мы есть, поэтому очень важно правильно понимать историю, особенно в рамках интегративных процессов, процессов интеграции. Без сотрудничества никто не выживает. Мы исторически сотрудничали, и будем сотрудничать, безусловно, со всеми соседями в первую очередь. Важно, чтобы мы учитывали взаимные особенности восприятия исторических событий и пытались совместно приходить к общим оценкам. А это возможно, только если будет многомерный подход, если мы будем учитывать все мнения и будем находить объяснения. В этом смысле многомерный подход – это объяснительная теория, которая позволяет эти сложные вопросы снимать с помощью более широкого контекста.

- Аликбер Аликберов.

Руководитель научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент АлтГУ, профессор Сергей Землюков, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о планах сотрудничества с Азербайджаном, который также является частью тюркского мира, заметил:

Мы уже давно находим точки соприкосновения с университетами Азербайджана. Это тюркоязычная страна, у нас интересные взаимоотношения, в частности, реализуются совместные работы по изучению биоразнообразия. Делегации из национального университета Азербайджана изучали природу, богатства Горного Алтая. Сейчас с азербайджанскими коллегами мы начинаем сотрудничество в плане изучения алтаистики, тюркологии, общих корней происхождения народов, которые населяют и Азербайджан. Думаю, завтра мы заключим первое соглашение с Ленкоранским университетом - это будет та первая ступень, с которой мы начнем сотрудничество с другими университетами Азербайджана.

Доктор филологических наук из Ленкоранского государственного университета Азербайджана Камран Казимов:

Такие форумы обязательно надо проводить не только в Алтайском государственном университете, но вообще во всех регионах, которые охватывают огромную территорию и Большого Алтая, где есть соседство тюркских государств со славянскими государствами. Их очень объединяет и история, и язык, и культура. Проведение таких форумов даст толчок развитию науки в этой области.

Еще в советское время представители разных специальностей из Азербайджана работали в Сибири. Достаточно назвать имя Фармана Салманова в нефтепромышленности. Нельзя не назвать нашего общенационального лидера и видного политика Гейдара Алиевича Алиева, который руководил строительством Байкало-Амурской магистрали, пролегавшей через Сибирь.

- Камран Казимов.

Лайла Ахметова, профессор Казахского Национального университета имени Аль-Фараби, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" об актуальности темы славяно-тюркского единства, заявила:

Эта тема была важна и актуальна во все времена. Но, к сожалению, мы общаемся только тогда, когда понимаем, что без этого невозможно. Тема, которую в 2019 году начал продвигать Алтайский государственный университет, думаю, это великая тема. Никто из нас, кроме Алтая, не мог бы этого сделать, потому что здесь прародина всей тюркской цивилизации. Об этом говорили и с XVIII века, но и теперь настало время эту тему детально изучать. Изучать крупномасштабно, полноценно, со всех сторон.

Слава Богу, появились цифровые технологии. У нас сейчас много собрано материалов и из далекого прошлого. Сейчас начали изучать медиалогию. Но культура, искусство, традиция - они были всегда, в любые века, у любого народа. Многое, к сожалению, уходит в прошлое, забывается. Но сейчас, когда страны евразийского региона объединяются, когда ищут общие корни, это великое достижение и именно на алтайской земле, прародине всех нас.

- Лайла Ахметова.

В рамках форума прошла презентация первого тома Летописи тюркской цивилизации "Тюркский мир в VI-XII вв.", подготовленной 30 экспертами из семи стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Азербайджана, Турции, Германии.

Главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Вячеслав Молодин:

Сотрудники нашего института, тюркологи внимательно изучили эту работу, внесли свои предложения, которые были учтены и введены в этот том. Сейчас мы делаем презентацию первого тома, скоро появится второй. Оба тома концептуально связаны между собой. Думаю, они помогут всем, кто занимается тюркологией. Книга будет полезна студентам, которые изучают эту проблему.

Приятно, что о многих сложных вещах в книге написано просто, ясно и понятно. Это не всегда легко сделать. Что такое тюркский мир? Проблема этногенеза любого народа, который проживает в Сибири, а их очень большое количество, тюрки внесли огромный вклад в этногенез. И сегодня, скажем, в той же Западной Сибири, на Алтае, мы смотрим на современные народы, но видим, что их корни уходят очень глубоко. И тюркская культура внесла в становление этих народов огромный вклад.

- Вячеслав Молодин.

Форум организован

Политологическим центром «Север-Юг»,

АлтГУ,

научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»,

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС) .

Соорганизаторами выступают:

Минобрнауки РФ,

Правительство Алтайского края,

Россотрудничество,

Институт археологии и этнографии СО РАН,

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,

Горно-Алтайский государственный университет,

Российское историческое общество,

Ассоциация азиатских университетов,

Ассамблея народов Евразии...