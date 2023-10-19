Путин приветствовал единство славянских и тюркских народов

Опубликовано: 10:07, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Барнауле открылся III Международный алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", приветствие гостям и участникам которого направил президент России Владимир Путин. В форуме участвует главный редактор "Вестника Кавказа" Мария Сидельникова.

Для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с изучением богатейшего культурного, духовного наследия народов, живущих на территории Евразии, их самобытных традиций и обычаев форум объединил на своей площадке известных ученых, руководителей вузов, музейных работников из России и ряда зарубежных государств

- Владимир Путин.

От также отметил, что многие идеи и предложения, родившиеся на первом и втором о форуме уже осуществились:

Успешно проведена серия археологических экспедиций, организованы школы молодых ученых-алтаистов, издан первый том "Летописи тюркской цивилизации", подготовленный авторитетным коллективом.

Президент РФ выразил уверенность, что форум пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, даст старт совместным перспективным научным, образовательным, просветительским проектам и программам, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.