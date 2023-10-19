Путин приветствовал единство славянских и тюркских народов

Для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с изучением богатейшего культурного, духовного наследия народов, живущих на территории Евразии, их самобытных традиций и обычаев форум объединил на своей площадке известных ученых, руководителей вузов, музейных работников из России и ряда зарубежных государств
- Владимир Путин.
От также отметил, что многие идеи и предложения, родившиеся на первом и втором о форуме уже осуществились:
Успешно проведена серия археологических экспедиций, организованы школы молодых ученых-алтаистов, издан первый том "Летописи тюркской цивилизации", подготовленный авторитетным коллективом.
Президент РФ выразил уверенность, что форум пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, даст старт совместным перспективным научным, образовательным, просветительским проектам и программам, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.