Зачем тюркологи Евразии съезжаются на Алтай?

Завтра в Алтайском госуниверситете стартует III Международный Алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", на который едут 300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии.

Кто организовал форум?

Форум организовал научно-образовательный центр (НОЦ) "Большой Алтай" местного госуниверситета при поддержке

федерального Минобрнауки РФ

правительства Алтайского края

Россотрудничества

Российского исторического общества

Ассамблеи народов Евразии

Ассоциации азиатских университетов

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Зачем нужен форум?

Целью форума заявлено продолжение дискуссии международного научного сообщества в области современных исследований истории тюркской цивилизации. Главной темой станет обсуждение концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов.

В Алтайском государственном университете форум проводится уже в третий раз, начиная с 2019 года. За эти годы на базе НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" сформировалась уникальная международная площадка по активному научному взаимодействию с коллегами из университетов Центральной Азии

– руководитель НОЦ "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков.

Значимость единства славянских и тюркских народов сложно переоценить. Эти процессы имеют вековые государственно-политические и историко-культурные традиции и ценности и способны выполнять важную роль в развитии сотрудничества и взаимодействия народов Центральной Азии

– профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая Жанерке Шайгозова.

О чем будут говорить ученые?

На полях форума ученые обсудят:

археологические исследования памятников тюркского периода

историю взаимоотношений славянских и тюркских народов на пространстве Евразии

политико-правовые процессы

этническую историю

языки

литературу и фольклорное наследие народов Большого Алтая

отражение истории славянских и тюркских народов в медиапространстве.

Презентация "Тюркского мира"

В рамках форума запланирована презентация I тома Летописи тюркской цивилизации "Тюркский мир в VI-XII вв.". Книгу представят участники авторского коллектива. Это более 30 экспертов из семи стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Азербайджана, Турции, Германии.

Россия и Венгрия на форуме

Поддержать научные связи между Венгрией и Россией в непростые времена и обсудить вопросы роли тюркского компонента в этнической истории мадьяр приедет на форум доктор кафедры истории Восточной Европы и русистики Университета имени Лорана Этвёша Габор Дьени:

В венгерской историографии со средних веков наблюдается некий "ориентализм", который связывает происхождение и историю мадьяр с восточными, степными народами и представляет собой один из важных элементов и современной венгерской идентичности. Мы пришли с востока, наши корни и наши подлинные братья – не на западе, а на востоке.