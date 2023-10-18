Зачем тюркологи Евразии съезжаются на Алтай?

Кто организовал форум?
Форум организовал научно-образовательный центр (НОЦ) "Большой Алтай" местного госуниверситета при поддержке
- федерального Минобрнауки РФ
- правительства Алтайского края
- Россотрудничества
- Российского исторического общества
- Ассамблеи народов Евразии
- Ассоциации азиатских университетов
- Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Зачем нужен форум?
Целью форума заявлено продолжение дискуссии международного научного сообщества в области современных исследований истории тюркской цивилизации. Главной темой станет обсуждение концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов.
В Алтайском государственном университете форум проводится уже в третий раз, начиная с 2019 года. За эти годы на базе НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" сформировалась уникальная международная площадка по активному научному взаимодействию с коллегами из университетов Центральной Азии
– руководитель НОЦ "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков.
Значимость единства славянских и тюркских народов сложно переоценить. Эти процессы имеют вековые государственно-политические и историко-культурные традиции и ценности и способны выполнять важную роль в развитии сотрудничества и взаимодействия народов Центральной Азии
– профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая Жанерке Шайгозова.
О чем будут говорить ученые?
На полях форума ученые обсудят:
- археологические исследования памятников тюркского периода
- историю взаимоотношений славянских и тюркских народов на пространстве Евразии
- политико-правовые процессы
- этническую историю
- языки
- литературу и фольклорное наследие народов Большого Алтая
- отражение истории славянских и тюркских народов в медиапространстве.
Презентация "Тюркского мира"
В рамках форума запланирована презентация I тома Летописи тюркской цивилизации "Тюркский мир в VI-XII вв.". Книгу представят участники авторского коллектива. Это более 30 экспертов из семи стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Азербайджана, Турции, Германии.
Россия и Венгрия на форуме
Поддержать научные связи между Венгрией и Россией в непростые времена и обсудить вопросы роли тюркского компонента в этнической истории мадьяр приедет на форум доктор кафедры истории Восточной Европы и русистики Университета имени Лорана Этвёша Габор Дьени:
В венгерской историографии со средних веков наблюдается некий "ориентализм", который связывает происхождение и историю мадьяр с восточными, степными народами и представляет собой один из важных элементов и современной венгерской идентичности. Мы пришли с востока, наши корни и наши подлинные братья – не на западе, а на востоке.