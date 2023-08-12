Как тюрки повлияли на европейское искусство и стиль

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Турецкий стиль - "тюркери" - после прибытия османских дипломатов к королевским дворам Европы оказал огромное влияние на изобразительное искусство, архитектуру и музыку XVIII века. Расскажем о влиянии тюркской культуры на Францию.

Красочная восточная дипломатия

Когда османский посол, отправленный во Францию в 1607 году, посетил дворец Фонтенбло на юге Парижа, его наряд вызвал интерес у знати. Всего лишь через пару лет после этого визита музыканты, одетые в османскую одежду, вышли на сцену французского балетного спектакля.

Однако это был не единственный эпизод, когда османские дипломаты так впечатлили европейцев. Однажды король Франции Людовик XIV давал аудиенцию османскому послу Сулейману Аге в псевдоосманском костюме. Король слишком хотел впечатлить посла, поэтому его образ получился скорее безвкусным, нежели ярким. Посол не оценил этот порыв.

Еще одна история, связанная с Францией, произошла в 1721 году, во времена эпохи тюльпанов. Посол Османской империи и его необычная для европейцев свита произвели фурор в Париже, во многом благодаря одежде и манерам, сильно отличающимся тех, которые привыкли видеть у двора французского короля.

Турецкий стиль в изобразительном искусстве

Известные французские художники стремились запечатлеть на своих работах восточный колорит. Так, фламандский художник Жан-Батист Ван Мур (1671-1737), который провел 30 лет своей жизни в Стамбуле, писал восточные сюжеты.

Интересны турецкие мотивы и в картинах таких художников, как Парросель и Ван Лоо, никогда не бывавших на Востоке. Эти художники выбрали персонажами своих картин представителей османской делегации, которая прибыла во Францию во время правления Людовика XV. Художник-историк Антуан Куапель написал одну из церемоний приема королем тюркского посла и подарил картину королевскому регенту Филиппу Орлеанскому. Такие работы художников стоили очень дорого. Французские дворяне предпочитали украшать этими картинами свои дома. "Турецкий сад", когда-то самый популярный сад Парижа, стал излюбленным фоном для картин. Две светские львицы Франции мадам де Помпадур и мадам дю Барри заказали художнику Шарлю-Андре Ван Лоо изобразить их в одежде в турецком стиле на портрете.

Турецкий стиль в моде

Восточные мотивы можно увидеть во многих сферах - от искусства до архитектуры, от еды до одежды.

Некоторые французские семьи по возвращении из Стамбула привозили традиционные сувениры и дарили эти предметы французскому королю. Другие привозили тяжелые ткани и нарядные костюмы. Так, тюрбан стал самым популярным аксессуаром в женской одежде.

Дворяне в Европе XVIII века стали одеваться в османскую одежду, проводить свадебные церемонии в турецком стиле, хранить во дворцах и замках турецкие ковры, выращивать тюльпаны, пить кофе и щербет. Носить турецкие костюмы на балах и позировать художникам в турецкой одежде стало для европейцев привычкой. Описывая этот период французской истории, французский дипломат Арбетт сказал:

Париж стал похож на один из районов Стамбула.

Турецкое влияние на другие сферы жизни европейцев

В пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве", поставленной в 1702 году, внимание зрителей привлекает сцена турецкого праздника, где актеры одеты в турецкие одежды. Многие композиторы вдохновлялись музыкой османских янычар, в результате чего всё чаще на балах и праздниках стали звучать восточные мотивы.

У Моцарта, Гайдна и Бетховена есть композиции в турецком стиле.

Во время свадьбы австрийской принцессы Марии Хосефы и саксонского принца Фридриха Августа в 1719 году большая группа молодых людей в янычарской форме устроила своеобразное представление. Корабль, который доставил невесту, и место проведения свадьбы также были вдохновлены османским стилем.

Турецкая мода нашла отражение и в европейской архитектуре:

боковые купола дворца Бельведер, которые выглядят, как будто они покрыты тентом с кисточками,

Карлскирхе с башнями, напоминающими минареты;

мечеть, построенная в конце XVIII века в саду Шветцингенского дворца.

Это лишь некоторые примеры влияния османской культуры на европейскую.