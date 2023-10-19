Президент Киргизии приветствовал единство славянских и тюркских народов

Опубликовано: 12:38, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Кыргызстан

В Барнауле проходит III Международный алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", приветствие гостям и участникам которого направил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Приветствие зачитал госсекретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов:

Многовековой опыт межэтнического взаимодействия славянских и тюркских народов, специфичность географического пространства, в пределах которого они существовали, соответствующий экономический уклад, особый социальный строй заложили общие цивилизационные ценности евразийской цивилизации. Претерпев длительную эволюцию, данные ценности не менялись вслед политической конъюнктуре. Во многом цивилизованные ценности историко-культурного единства выстраивались на основе преобладания позитивных практик межэтнического взаимодействия

- говорится в приветствии.

Эксперты разных научных направлений, лингвисты, этнографы, археологи, историки, культурологи, политологи, специалисты в области права и межкоммуникаций активно обсуждают тюркско-славянское взаимодействие как фундамент политической стабильности и экономического развития центрально-азиатского региона. Взаимозависимость стала феноменом современного мира. Глобализация привела нас к осознанию того факта, что ни одна страна не может в одиночку справиться с вызовами современного мира.

В условиях глобализации устойчивое экономическое развитие может быть гарантировано только благодаря сильным интеграционным объединениям. В настоящее время построение интеграционных объединений, изучение истории взаимодействия тюркских и славянских народов дает нам возможность найти способы противостояния угрозам, которые сегодня нависли над евразийским и центрально-азиатским регионами. Постсоветское пространство, как общий корень, который объединяет наши государства, может стать фундаментом для создания системного пояса безопасности в Евразии и Центральном Азии. Идея безопасности как системной категории, которая сохраняет этнические, историко-культурные, конфессиональные особенности народов Большого Алтая, формирует проблемное поле, над которым должны работать международные группы ученых в рамках совместных исследований, обозначая векторы для изучения тюркско-славянских взаимоотношений, давая возможность научному миру включаться в решение общих проблемных вопросов, которые стоят над границами государств и различных этносов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кыргызстан – полиэтническая страна, в которой живут более 80 этносов, и которая остается для них единой родиной в настоящее время, и, уверен, навечно сохранится в будущем. Для Кыргызстана, по своему глубокому убеждению, это является универсальной, применимой ко всем этим этапам нашей истории идея, начиная с древности. Хотелось бы, чтобы этой идеей прониклись новые поколения. Кыргызско-российские отношения на протяжении многих лет носят динамичный характер. Наблюдается понимание и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах жизнедеятельности, координация подходов и позиций по многим региональным и международным проблемам. Мы успешно накапливаем опыт взаимодействия по всем направлениям в соответствии с общепринятыми параметрами межгосударственного общения.

- Садыр Жапаров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для изучения феномена тюркско-славянских взаимоотношений в аспектах анализа законов цивилизованного развития евразийского региона целесообразно развивать идею взаимопонимания исторически сложившихся двух крупных миров – тюркского и славянского. Эффективность многовековых, по сути, интеграционных процессов в Евразии зависит от сохранения единства народов, сформировавших общее цивилизованное пространство и имеющих общую историю, тысячелетние традиции конструктивного диалога. Идея общего тюркско-славянского цивилизованного достояния сегодня может выступить мощным ресурсом экономической интеграции и должна активно использоваться для решения задач экономического развития России и государств Центральной Азии. Тюркско-славянское единство есть непрерывный, многовековой диалог между тюркским и славянским миром, который всегда носил конструктивное содержание

- президент Кыргызской Республики.

В форуме "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" участвует главный редактор "Вестника Кавказа" Мария Сидельникова.