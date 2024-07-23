Владимир Путин: Тюркская цивилизация - важнейшая часть исторического достояния России

В рамках конференции пройдет серия научных обсуждений истории тюркских народов Большого Алтая, их взаимодействия со славянами на разных этапах развития российского государства. Организаторами мероприятия выступили
- Российское военно-историческое общество
- Институт востоковедения РАН
- Российское общество "Знание"
- Российское историческое общество.
В конференции, проходящей при поддержке правительства Республики Алтай, участвуют представители научной общественности
- Казахстана
- Кыргызстана
- Венгрии
- Монголии
- Узбекистана
- регионов России.
Приветствие участникам конференции направил президент Владимир Путин
Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов. Языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации.
Обширная территория от Восточно-Европейской равнины до Тихого океана на Дальнем Востоке исторически выступала в качестве зоны тесного взаимодействия славянских и тюркских народов. В общей истории славянских и тюркских народов было много разных сложных поворотов и событий, но неизменной оставалась общность исторической судьбы, которая укреплялась на протяжении многих столетий. В свою очередь, регион Большой Алтай сыграл огромную историческую и культурно-цивилизационную роль, постепенно связывая тюркские и славянские народы в единую политико-экономическую систему. Особое значение Алтая как места происхождения тюркской этнической общности подтверждается многочисленными археологическими находками и данными этнографических исследований. Среди них
- погребально-поминальный комплекс, расположенный на левом берегу реки Барбургазы, в урочище Ак-Кообы (Жалпаккобы)
- археологический комплекс Барбургазы, открытый археологами в нижнем течении одноименной реки на ее правом берегу
- комплекс петроглифов и тюркских рунических надписей Бичикту-Боом (Каракольская писаница), найденный в окрестностях села Бичикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай, на предгорных отрогах.
Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, на пресс-конференции в ТАСС отметил особую значимость встречи ученых разных стран на Манжероке не только с позиций истории, но и сегодняшнего дня:
Наша конференция проводится в условиях стратегического поворота России на Восток… Особо значимыми для нас являются отношения с теми народами, которые с нами исторически взаимодействовали. Прежде всего, конечно же, это тюркские и монгольские народы Евразии, относящиеся к алтайской семье языков. Здесь особое сакральное значение имеет сам Алтай. Это большая экосистема, которая включает в себя не только Центральную Азию и Монголию, но и российские регионы.
Результатом конференции может стать создание постоянно действующего пула ученых, активно работающих по проблематике славяно-тюркского взаимодействия, что позволит консолидировать научную работу специалистов в области алтаистики из России, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, Узбекистана. Очевидна необходимость проведения совместных исследований, в том числе археологических, создания международной евразийской археографической комиссии, деятельность которой бы была направлена на выявление, изучение и публикацию документальных комплексов и литературных памятников Большого Алтая.