Владимир Путин: Тюркская цивилизация - важнейшая часть исторического достояния России

Михаил Сметанин

На курорте "Манжерок" в Республике Алтай открылась первая международная научно-практическая конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".

В рамках конференции пройдет серия научных обсуждений истории тюркских народов Большого Алтая, их взаимодействия со славянами на разных этапах развития российского государства. Организаторами мероприятия выступили

Российское военно-историческое общество

Институт востоковедения РАН

Российское общество "Знание"

Российское историческое общество.

В конференции, проходящей при поддержке правительства Республики Алтай, участвуют представители научной общественности

Казахстана

Кыргызстана

Венгрии

Монголии

Узбекистана

регионов России.

Приветствие участникам конференции направил президент Владимир Путин

Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов. Языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации.

Обширная территория от Восточно-Европейской равнины до Тихого океана на Дальнем Востоке исторически выступала в качестве зоны тесного взаимодействия славянских и тюркских народов. В общей истории славянских и тюркских народов было много разных сложных поворотов и событий, но неизменной оставалась общность исторической судьбы, которая укреплялась на протяжении многих столетий. В свою очередь, регион Большой Алтай сыграл огромную историческую и культурно-цивилизационную роль, постепенно связывая тюркские и славянские народы в единую политико-экономическую систему. Особое значение Алтая как места происхождения тюркской этнической общности подтверждается многочисленными археологическими находками и данными этнографических исследований. Среди них

погребально-поминальный комплекс, расположенный на левом берегу реки Барбургазы, в урочище Ак-Кообы (Жалпаккобы)

археологический комплекс Барбургазы, открытый археологами в нижнем течении одноименной реки на ее правом берегу

комплекс петроглифов и тюркских рунических надписей Бичикту-Боом (Каракольская писаница), найденный в окрестностях села Бичикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай, на предгорных отрогах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, на пресс-конференции в ТАСС отметил особую значимость встречи ученых разных стран на Манжероке не только с позиций истории, но и сегодняшнего дня:

Наша конференция проводится в условиях стратегического поворота России на Восток… Особо значимыми для нас являются отношения с теми народами, которые с нами исторически взаимодействовали. Прежде всего, конечно же, это тюркские и монгольские народы Евразии, относящиеся к алтайской семье языков. Здесь особое сакральное значение имеет сам Алтай. Это большая экосистема, которая включает в себя не только Центральную Азию и Монголию, но и российские регионы.

Результатом конференции может стать создание постоянно действующего пула ученых, активно работающих по проблематике славяно-тюркского взаимодействия, что позволит консолидировать научную работу специалистов в области алтаистики из России, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, Узбекистана. Очевидна необходимость проведения совместных исследований, в том числе археологических, создания международной евразийской археографической комиссии, деятельность которой бы была направлена на выявление, изучение и публикацию документальных комплексов и литературных памятников Большого Алтая.