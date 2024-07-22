Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: Международный экспертный форум

С 17 по 20 июля в Барнауле в Алтайском государственном университете прошёл Международный экспертный форум «Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность», организованный Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».

В Форуме приняли участие более 70 ученых-тюркологов, специалистов в области тюркской археологии, этнографии, истории, филологии и фольклористики. На Форуме обсуждался широкий круг вопросов по истории тюркской цивилизации, взаимоотношениям славянских и тюркских народов, а также особенностям их культуры, традиций и языкам. Также ученые рассмотрели освещение и продвижение этих вопросов в современном медиапространстве.

Соорганизаторами Форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Алтайского края, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, Евразийский национальный университет имени Гумилева, Кыргызский национальный университет имени Баласагына, отделение Российского исторического общества в Алтайском крае, Ассоциация азиатских университетов и политологический центр «Север-Юг».