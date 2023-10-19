Интересы России в рамках ЕАЭС и Организации тюркских государств обсудили в Москве 

Сегодня в Москве обсуждали тюркский фактор евразийской интеграции. На площадке Российского дома международного научно-технического сотрудничества прошла конференция "Алтай - колыбель тюркских народов. Интересы России при развитии интеграции в рамках ЕАЭС и Организации тюркских государств".

Организаторами конференции выступили Российский дом международного научно-технического сотрудничества; Международное "Евразийское движение" и Центр геополитических экспертиз. Среди докладчиков были эксперты Центра изучения проблем ислама на Кавказе, специалисты в области этнологии, антропологии, истории, политологи и международники.

Профессор ВШЭ Александр Кузнецов:

Сейчас в связи с определенными геополитическими событиями Россия совершает поворот на Восток, поэтому актуализируется необходимость нашего сотрудничества с тюркскими государствами. Россия и тюркские народы имеют огромную общую историю, которая начинается в X веке. Было время, когда мы входили в одно государство, но новый исторический период выдвигает свои требования. Нужно определить параметры нашего сотрудничества, нашего союза, нашего партнерства, нашего взаимодействия в новом XXI веке.

Что касается контактов с Азербайджаном, профессор ВШЭ заявил:

С Азербайджаном у нас хорошие, давние многоплановые отношения. В России живет очень много азербайджанцев. Это взаимодействие надо укреплять.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о российско-турецком сотрудничестве, Кузнецов заметил:

С Турцией у нас очень многоплановые отношения. Есть и сотрудничество, есть и соперничество. Это сотрудничество с сферах экономики и энергетики, строительство атомной электростанции "Аккую"; Турция и Россия участвуют в миротворческом процессе по Сирии, в Астанинском формате, с 2017 года; идет взаимодействие и на Южном Кавказе, в Северной Африке, в Ливии. Турция XXI века - государство, от которого во многом будет зависеть мировая политика. Поэтому нам необходимо поддерживать постоянный диалог. Там, где мы можем сотрудничать – мы будем сотрудничать. Там, где наши интересы не совпадают, надо находить компромисс.

Политолог, директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе:

Мероприятие посвящено развитию Евразийского союза в контексте тюркских народов, интеграция которых подготовит платформу для дальнейшего развития Евразийского союза. Здесь самое важное – правильный вектор развития тюркских государств, потому что территория России является колыбелью тюркских народов. Основной точкой интеграции должна быть Российская Федерация, Алтай. В этом должны принимать участие Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, а также тюркоязычные этносы, проживающие на территории РФ. Сегодня мы обсуждаем культурно-гуманитарное, военно-политическое и торгово-экономическое сотрудничество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о роли Турции и Азербайджана в этом процессе, Шота Апхаидзе заметил:

Роль Азербайджана в Евразийском экономическом союзе должна быть больше, чем наблюдатель. Членство в организации было бы выгодно Азербайджану чисто из прагматических соображений в сферах экономики и политики. Турция же является инициатором тюркского объединения. Ей не стоит конкурировать с Евразийским союзом. Интеграция Турции и ЕАЭС была бы правильным вектором.