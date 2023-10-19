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Лайла Ахметова: Пришло время детально изучить тему славяно-тюркского единства

III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" проходит в Алтайском госуниверситете в Барнауле.

300 учёных и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсуждают вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации.


На полях мероприятия профессор Казахского Национального университета имени Аль-Фараби Лайла Ахметова рассказала о том, что тема славяно-тюркского единства была важна и актуальна во все времена.

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