Александр Кадырбаев: Славяно-тюркские отношения определяли устойчивость российской цивилизации

Дарья Мелехова

В Барнауле проходит международный экспертный форум "Cлавяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор Александр Кадырбаев рассказал "Вестнику Кавказа" о славяно-тюркском единстве.

- Александр Шайдатович, мы сегодня услышали много интересных выступлений и об исторических исследованиях процессов эволюции славяно-тюркского мира, и об археологической культуре раннесредневековых тюрок Центральной Азии, и об этнокультурном взаимодействии тюрок и славян, и об общих лингвокультурных ценностях. В чем суть концепции славяно-тюрского мира?

- В Концепции славяно-тюркского мира есть две составляющих: политическая и научная. И они соперничают между собой. О научной мы сегодня много говорили. А политическая обусловлена тем обстоятельством, что славянские и тюркские народы составляют, как сказал директор Института востоковедения Аликбер Калабекович Аликберов, 96% населения нашего российского государства. Поэтому от отношений между двумя этими крупнейшими массивами народов, которые являются основным хребтом нашего государства, зависит дальнейшее существование нашей страны.

Это не изобретение сегодняшнего дня: союз славянских и тюркских народов проходит красной нитью через всю историю российского государства, начиная со времен, когда впервые зародилось русское государство. Славяно-тюркские отношения определяли устойчивость такого многомерного явление, которое мы знаем как российская цивилизация.

- В чем важность этой концепции сегодня?

- В понимании интересов друг друга, в выработке общей культурной концепции на пути сближения, а не разъединения, не противопоставления друг другу, казалось бы, внешне столь различных культур и языков. Намерение искать общее диктуется самой жизнью государства. В противном случае российское государство окажется перед угрозой очень больших потрясений.

- Как бы вы охарактеризовали отношения России со странами тюркского мира?

- Стран тюркского мира официально по линии ООН шесть. Начиная с Турецкой Республики и кончая вновь образовавшимся после распада Советского Союза пятью тюркскими государствами, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Все они поддерживают дипломатически отношения, достаточно устойчивые контакты. При всех противоречиях, даже кризисах, взаимоотношения достаточно прочные. Правители этих двух государств всегда находили компромиссы, в том числе президент Турции Эрдоган и президент России Путин.

Отношения со странами бывшего Советского Союза у России гораздо теснее, что обусловлено длительными историческими связями, нахождением в составе одного государства - Советского Союза, а ранее Российской империи. Проблемы, конечно, существуют, и о них тоже нужно говорить. И в России, и в странах тюркского мира было достаточно много безответственных элементов, занимавших важные посты, которые своими заявлениями не способствовали укреплению отношений между нашими странами. Но это все преодолимо.

В целом наши отношения достаточно тесные, и при всех противоречиях имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Потому что это вопрос жизни, существования, прежде всего, тюркоязычных центральноазиатских государств. А Россия органически связана с тюркским миром, поэтому взаимоотношения с этими странами ей на благо. Тем более в современном мире, когда Россия вступила в конфронтацию с Западом.

- Как вы оцениваете отношения между Россией и Азербайджаном?

- С Азербайджаном отношения находятся на историческом подъеме. Это вызвало усиление конфронтации с Арменией. В борьбе Армении с Азербайджаном за территории, которые по международному праву принадлежат Азербайджану, Россия заняла взвешенную позицию, что вызвало непонимание армянского руководства и даже армянской общественности. Но с точки зрения соблюдения норм международного права, позиция России безупречна. Поэтому отношения Азербайджана с Россией достаточно прочные, стойкие, имеют дальнейшую тенденцию к улучшению. Причем многое зависит от личных контактов лидеров двух стран, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.