Почему проблемы раннесредневековых обществ Большого Алтая актуальны сегодня?

Дарья Мелехова

В Алтайском госуниверситете проходит Международная Школа молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов "Раннесредневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда". О чем говорят ученые, расскажем в этом материале.

Больше полусотни студентов, магистрантов и докторантов из разных регионов России, Казахстана и Киргизии собирались, чтобы послушать лекции экспертов на темы, связанные с историей и взаимодействием славяно-тюркских народов, археологическими и этнографическими исследованиями, анализом медийной аналитики в изучении тюркского мира, монетами Западно-Тюркского каганата, смешением религиозных убеждений в ритуальной жизни женщин Узбекистана, а также с опытом социально-политического влияния Турции в Центральной Азии.

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров рассказал "Вестнику Кавказа":

Ежегодно в рамках научно-образовательного центра "Большой Алтай" мы проводим десятки мероприятий. Это и круглые столы, и мероприятия высокого уровня такие, как Алтаистический форум, который прошел в прошлом году и состоится в следующем. А в промежутках, тоже через год, мы организуем Международный образовательный форум "Алтай-Азия". В этом году он пройдет в начале октября. Это только самые крупные мероприятия, и все они так или иначе крутятся вокруг темы Большого Алтая.

Бочаров объяснил также, что подразумевается по Большим Алтаем:

Это центр возникновения тюркской цивилизации. Те тюрки, которые сейчас компактно проживают в Кыргызстане, в Казахстане, считают его своей родиной. Потому что здесь найдены исторические памятники, отсюда родом поэт Манас. Потом тюрки расселились по всему миру фактически. Алтайский государственный университет выстроил несколько направлений исследований, основываясь на археологических памятниках, на археологических раскопках. Мы изучаем, где и как зарождались и развивались эти тюркские народы, древний уклад, экономику, взаимодействие с другими народами. Большой блок исследований связан как раз с тем, как коммуницировали между собой тюркские и славянские народы, которые тоже проживали на этой территории. В отличие от других территорий, где народы друг друга агрессивно пытались подавлять, на нашей территории были выстроены другие формы существования. Народы развивались, друг друга поддерживали через экономические, хозяйственные процессы и обмены научными знаниями.

Наша задача – такое миролюбивое мировоззрение продемонстрировать всем, прежде всего, молодежи центрально-азиатских государств и нашим тюркским народам, которые проживают на территории РФ, поделиться этими знаниями. В этой связи мы уделяем особое внимание организации таких летних школ для того, чтобы молодые ребята, молодые ученые приезжали, послушали о том, что мы смогли наработать. Мы стареемся вовлечь их в проекты, чтобы они дальше самостоятельно проводили научные исследования. У нас очень сильные археологи мирового уровня, которые могут поделиться своими знаниями, как осуществлять археологические раскопки, как систематизировать. Сейчас у нас довольно серьезное направление, связанное с медийной активностью. Это комплексный проект. У нас есть масштабные планы написания летописи тюркской цивилизации. В 2023 году был завершен первый том. Он был презентован на прошлогоднем Алтаистическом форуме. Сейчас ведется работа над написанием второго тома, над которым работали 36 соавторов из разных государств Центральной Азии и РФ. Здесь нет никой ангажированности, идет поиск научной истины. Причем эта истина верифицируется через коммуникацию между учеными из разных государств. Никто на себя оделяло не перетягивает. Мы хотим выяснить, как развивалась цивилизация. Через медийную повестку, через журналистику, через научные публикации мы знакомим жителей государств Центральной Азии с этими наработками.

- ректор Алтайского госуниверситета.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Сергей Бочаров подчеркнул:

Недавно вернулся из Нахичевани наш ученый-энтомолог, который ездит в экспедиции. Состоялось несколько поездок для установления отношений с Азербайджаном. Мы взаимодействуем на уровне соглашений, на уровне коммуникаций для написания статей и организации некоторых экспедиций. Хотелось бы более плотно сотрудничать. Думаю, это как раз нужно делать на уровне молодежи, когда молодые аспиранты, магистранты приедут сюда, познакомятся с профессорами, появятся темы для совместных исследований. Пользуясь случаем, я приглашаю молодых ученых из Азербайджана приехать на программы Алтайского государственного университета, чтобы мы смогли выстроить планы долгосрочного сотрудничества на десятилетия.

Директор НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета Юлия Лысенко:

Международная летняя школа тюркологов и алтаистов стала брендом на пространстве РФ и в странах Центральной Азии. Это системная работа. Мы перед собой поставили цель – создать площадку, где будем собирать молодых ученых-исследователей, связанных с изучением истории своих тюркских народов: казахского, кыргызского, узбекского и так далее. Эта системная работа ведется четыре года. И сегодня мы присутствуем на открытии уже IV Международной летней школы. Сюда мы приглашаем для чтения лекций ведущих специалистов, работающих не только в России, но и в странах Центральной Азии в области алтаистики и тюркологии. У ребят появляется уникальная возможность лично встретиться с учеными, получить информацию.

Завтра у нас стартует международный экспертный форум, куда приехало почти 50 ученых из России и стран Центральной Азии. Многие ребята, участники летней школы, заявили свои доклады. Это уникальная возможность выступить на дискуссионных площадках перед специалистами, перед мэтрами. Ребята получат консультации, советы, скорректируют темы своих научных исследований. Это взаимодействие на равных, диалог на равных

- Лысенко.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Название школы экстраполируется и на современность. Мы ставим свои задачи, чтобы в рамках нашей школы ребята не зацикливались на изучении только своих этносов. Мы хотим сформировать представление о том, что у всех этих народов общая история, история тюркской цивилизации, которая насчитывает много столетий, у которой была своя письменность, сформировались свои ментальные представления о природе, о божествах. У героев эпосов разные имена, а содержание, нити этих легенд в принципе одинаковые. Мы хотим, чтобы ребята интегрировали свои этнические истории в нашу общую историю и в дальнейшем выходили за узкие региональные рамки изучения тюркской цивилизации, мыслили более масштабно, более фундаментально, с позиции евразийцев

- директор НОЦ алтаистики и тюркологии.

Объясняя выбор темы "Ранние средневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда", Юлия Лысенко заметила:

Учеными Алтайского госуниверситета доказано, что колыбелью тюркской цивилизации является Алтай, Большой Алтай. Сегодня этот регион разделен территориально между четырьмя государствами: Китай, Монголия, Казахстан, Россия. Но в те древние времена, когда происходило становление, зарождение тюркской цивилизации был один такой макрорегион, где проходили общие процессы. Позиционирование Алтая как родины всех тюркских народов – главная идея, которой мы стараемся придерживаться, и позиционируем Алтай как центр притяжения, центр силы. Представители тюркских народов, приезжающих сюда, должны почувствовать себя как дома, почувствовать себя на исторической родине. Что касается части "Человек и природная среда", то мы имеем в виду, что горная система со степными предгорьями формировала определенный хозяйственно-культурный тип, мироощущение, миропонимание, религиозные представления. Человек зависит от природный среды. Мы приглашаем специалистов по этническому природопользованию, по экологии, традиционному природопользованию, чтобы ребята слушали и понимали, как бережно к природе относились наши предки, чтобы учились чему-то. Такой воспитательный момент тоже присутствует.

Заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского госуниверситета Сергей Усольцев заявил "Вестнику Кавказа":

Летняя школа – долгосрочный проект в рамках НОЦ "Большой Алтай". Сейчас проходит уже четвертая Школа молодых ученых, историков, тюркологов и алтаистов. В этом году мы проводим летнюю школу в помещении, но обычно она проходит на природе, в горах, на базах Алтайского государственного университета, в Чемале или в Чарыше, с посещением археологических раскопок. Это, конечно, очень интересно, увлекательно. Участники вместе едят, вместе живут, сидят у костра, поют песни, слушают лекции, общаются друг с другом. Надеемся, что пятая летняя школа опять пройдет среди сосен, под журчание горной реки. Это работа систематическая, рассчитанная на много лет. Летняя школа - самая праздничная и торжественная, поскольку люди заводят новые знакомства, это всегда выстраивание горизонтальных связей. Так создаются основы для будущего, для будущих исследований, взаимодействия в науке. Между собой общаются эксперты и студенты. Всё это ради молодежи - кто-то, может быть, решит, что он будет ученым. В этом году к нам приехали ребята из нескольких городов Казахстана (Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар); из Кыргызстана; из России (Кызыл, Абакан, Барнаул).

Комментируя тему летней школы "Ранние средневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда", Усольцев заметил:

Мы задаем хронологические рамки – раннее средневековое общество. Потому что это время формирования тюркского этноса, распространения тюркских народов. Но мы всегда выходим за хронологические рамки. Невозможно все исследования жестко впихнуть в какие-то хронологические рамки. Это касается и географии: мы говорим про Большой Алтай, но всегда есть лекции, которые расширяют эту географию. Всегда будут специалисты, которые прочитают лекции и по Поволжью, и по Кавказу, и по Кыргызстану, который не входит в регион Большого Алтая. У нас есть кыргызские эксперты и кыргызские студенты. Поэтому мы каждый раз не очень строго придерживаемся заданных хронологических и территориальных рамок. "Человек и природная среда" – тематическая ориентация, потому что, когда мы проводим летние школы на природе, всегда хотим показать, в какой природной среде обитали те народы, которые мы изучаем. Изучать историю народов, сидя в библиотеке с кондиционером – это одно дело, а понимать на собственном опыте, в каком ландшафте, в каком климате, в каких условиях жили те люди, историю которых мы изучаем, это очень важно. Иногда мы приглашаем экспертов, которые занимаются климатологией, географией и так далее.

В организации Школы алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ помогли

министерство науки и высшего образования РФ

правительство Алтайского края

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына

отделение Российского исторического общества в Алтайском крае

Ассоциация азиатских университетов

Политологический центр "Север-Юг"

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Среди экспертов Международной Школы молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов приглашенные ведущие научные сотрудники – Адхамжон Аширов (Центр этнологии и антропологии Института истории АН Республики Узбекистан), Гайбулла Бобоёров (Центр археологии Академии наук Республики Узбекистан), Александр Васильев (Институт востоковедения РАН). Также лекции прочитали сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" – директор Центра Юлия Лысенко, ученые АлтГУ – Алла Ковалева, Николай Серегин, Иван Назаров.

В работе школы принимают участие студенты, магистранты и докторанты из вузов-партнеров Большого Алтая – Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Института археологии им. А. Маргулана, Павлодарского педагогического университета им. А. Маргулана, Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, Тувинского государственного университета, Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.