Молодые ученые изучают на Алтае тюркскую эпоху

Сегодня в Барнауле стартовала Международная Школа молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов "Раннесредневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда".

Больше полусотни студентов, магистрантов и докторантов из разных регионов России, Казахстана и Киргизии собрались в Алтайском госуниверситете, чтобы

послушать лекции экспертов из России и Узбекистана;

поучаствовать в работе Школы с выступлениями ведущих ученых в области алтаистики и тюркологии из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана;

а также съездить к археологическим памятникам Алтая, чтобы познакомиться с артефактами тюркской эпохи.

Организатор Школы - алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ при участии

министерства науки и высшего образования РФ

правительства Алтайского края

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,

кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына

отделения Российского исторического общества в Алтайском крае

Ассоциации азиатских университетов

Политологического центра "Север-Юг"

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Международная Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов создана в октябре 2020 года на базе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета. В 2020–2023 годах она провела 9 научно-образовательных сессий и 3 Международные летние школы, в работе которых принимали участие студенты, магистранты, молодые ученые России и стран Большого Алтая.