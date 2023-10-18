Вестник Кавказа

Молодые ученые изучают на Алтае тюркскую эпоху

"Вестник Кавказа"
Молодые ученые изучают на Алтае тюркскую эпоху
Сегодня в Барнауле стартовала Международная Школа молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов "Раннесредневековые общества Большого Алтая. Человек и природная среда".

Больше полусотни студентов, магистрантов и докторантов из разных регионов России, Казахстана и Киргизии собрались в Алтайском госуниверситете, чтобы

  •  послушать лекции экспертов из России и Узбекистана;
  • поучаствовать в работе Школы с выступлениями ведущих ученых в области алтаистики и тюркологии из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана;
  • а также съездить к археологическим памятникам Алтая, чтобы познакомиться с артефактами тюркской эпохи.

Организатор Школы - алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ при участии

  • министерства науки и высшего образования РФ
  • правительства Алтайского края
  • Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,
  • кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына
  • отделения Российского исторического общества в Алтайском крае
  • Ассоциации азиатских университетов
  • Политологического центра "Север-Юг"

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Международная Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов создана в октябре 2020 года на базе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета. В 2020–2023 годах она провела 9 научно-образовательных сессий и 3 Международные летние школы, в работе которых принимали участие студенты, магистранты, молодые ученые России и стран Большого Алтая.

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