Как Московское государство Сибирью управляло

В конце XVI века началось освоение Московским государством Сибири. Успех в решении важной государственной задачи обеспечили общие представления русских и коренных народов Сибири о власти, которые формировались на протяжении предыдущих столетий. Расскажем, как это было.

В самой российской государственности были заимствованы многие политические традиции двух сильных государств Евразии - Монгольской империи и Золотой Орды. Многие из них московские цари использовали в отношении сибирских народов.

Перепись населения

Например, традиция переписи населения была необходима для понимания суммы налогов, которая может быть собрана с подвластного населения. Переписи населения в Монгольской империи имели общеимперский характер и охватывали значительную часть обитаемого мира - от Китая до русских княжеств. На всей территории, контролируемой монголами, была установлена единая налогово-финансовая система, проведена централизация и монетизация налоговых поступлений. Впервые всеобщая перепись, проведенная в правление хана Мунке в 1252 году, затронула владения Джучидов (потомков сына Чингиз-хана – Джучи), включая русские земли. В русских летописях также сохранились сообщения о переписях, проведенных монгольскими властями во Владимиро-Суздальской земле в 1257 году, а затем в Новгороде в 1259 году.

Налоговая система

Главной особенностью налоговой системы, установленной Мунке, был подушный налог, кубчир (купчур), который взимался с каждого взрослого мужчины или домохозяйства (в зависимости от региона). Этот налог был добавлен к существовавшим ранее тамге и калану, представлявшим собой, соответственно, налог на коммерческие операции и десятипроцентный сбор с производимой продукции, прежде всего сельскохозяйственной.

Автономия коренных нардов

Московские правители также использовали традицию предоставления коренным народам Сибири автономии. Это традиция берет свое начало у тюрков и монголов, которые сохраняли, например, князьям статус правящих в русских княжествах при условии принесения ими присяги на верность и получение взамен ярлыка – права на княжение. Монголы фактически сохранили административно-политическое устройство Руси и невмешательство в ее религиозные дела. Например, в 1243 году в ставку Батыя был вызван брат убитого на Сити великого князя владимирского Юрия Всеволодича Ярослав.

После официального признания Ярославом вассальной зависимости от Орды, хан вручил ему ярлык (грамоту) на великое княжение владимирское с признанием его "старейшим" князем Северо-Восточной Руси. Ярлыки на свои княжения получили и другие князья, прибывшие вслед за Ярославом в Орду и согласившиеся выполнить ряд процедур, подчеркивавших их вассальную покорность хану.

Курс на борьбу против крестоносцев

Сын Ярослава великий князь Александр Невский в отношениях с ханами стремился исходить из реального соотношения сил Руси и Орды. Основной своей задачей он считал борьбу против агрессии крестоносцев с запада, поэтому стремился поддерживать с ханами мирные отношения, не давать поводов для новых вторжений и набегов.

Этот курс Невского в отношениях с Ордой надолго стал определяющим для владимирских, а затем московских князей. Именно для этого в 1252 году он совершил поездку в ставку монгольских правителей – Каракорум и получил от монгольского князя ярлык на великое княжение Владимирское. Всего, по подсчетам исследователей, Александр Невский совершил не менее четырех поездок в Каракорум, суммарно проведя в монгольских владениях более четырех лет.

Как часто русские князья ездили в Орду?

На основании источников, можно утверждать, что наибольшее количество поездок в Орду русские князя совершили в 1330-1340 годах. В целом, за период с 1242 по 1445 года, 99 князей и три княгини в общей сложности совершили 249 поездок. В среднем каждый князь за свою жизнь совершал 2,5 поездки в Орду, причем среднее время поездки в Орду и пребывания в ставке хана составляло около полугода. До полутора лет занимала только дорога в столицу Монгольской империи Каракорум и обратно.

Подавляющее большинство поездок к ордынскому двору совершили лишь великие князья соответствующих княжеств, либо ближайшие претенденты на великокняжеский титул. Больше всех времени в Орде провели князья Нижегородско-Суздальского дома Василий Дмитриевич Кирдяпа и его брат Семён Дмитриевич - 7 и 9,5 лет соответственно.

Институт заложничества

При управлении Сибирью московские цари заимствовали у тюрко-монгольских народов и институт аманатства – заложничества. Например, русские князья или их родственники направлялись в столицу монгольской империи – Каракорум, а позднее в столицу Золотой Орды – Сарай. Заложники должны были там жить до смены аманатов. В случае неповиновения вассалов правителю, заложников убивали.

Наследники общего евразийского комплекса

В Сибири, с приходом власти московских царей, все эти формы взаимоотношений правителей и подданных как бы "ожили". Ничего принципиально нового русские власти в отношениях с тюркскими народами Сибири не внесли: те и другие были наследниками общего евразийского политико-правового комплекса. Понятные этим народам формы организации властных отношений, механизмы и конкретные практики их реализации обеспечивали, как на ранних этапах, так и в период возвышения Московского государства, стабилизацию политической ситуации на евразийском пространстве, межрегиональную интеграцию, в том числе в вопросах экономического развития.