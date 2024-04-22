Пойманный фигурант дела о "Крокусе" арестован

Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе". Он обеспечивал соучастников средствами связи и денежными средствами для оплаты счетов.

Задержанного фигуранта дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Джумохон Курбонов" отправили в СИЗО до 22 мая.

Как сообщает Мосгорсуд, арестованный обеспечивал соучастников преступления средствами связи и денежными средствами для оплаты счетов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали о поимке фигуранта дела о теракте. Других подробностей издание не раскрыло.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, террористическая атака на концертный зал произошла 22 марта этого года. Жертвами нападения боевиков и последующего за ним пожара стали 145 человек.

Исполнителей террористического акта поймали в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Всего по делу проходят 12 человек, в том числе четверо террористов.

Кроме того, в Дагестане задержали четверых представителей стран Средней Азии. Они занимались финансированием боевиков, а также обеспечивали их оружием.