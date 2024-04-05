Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» пойман

Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе. Детали не указаны. Стрельба и пожар во время концерта в здании произошел 22 марта. Жертвами теракта стали 14 человек.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании еще одного фигуранта по делу о теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

При этом собеседник агентства не раскрыл деталей поимки преступника.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Напомним, террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Жертвами трагедии стали 145 человек.

Боевики были задержаны в Брянской области. По делу проходят 12 человек, в том числе четверо граждан Таджикистана как исполнители теракта.

Помимо этого, в Дагестане пойманы четверо иностранных граждан, которые финансировали боевиков, а также обеспечивали их оружием.