Чем теракт в иранском Чабахаре напоминает "Крокус экспо"?

В ночь на четверг небольшие группы боевиков атаковали полицейские и военные объекты в городах Чабахар, Раск и Сербаз. Сравнивать эти атаки с терактом в подмосковном "Крокусе" не совсем корректно: в "Крокус Сити Холле" погибло 145 мирных жителей, а в Иране – чуть более десятка силовиков. Но сходства все-таки есть.

Кто взял ответственность за нападение?

На юго-востоке Ирана – в провинции Систан и Белуджистан боевики разбились на несколько групп. По сообщениям властей, одна из них взяла в заложники несколько гражданских лиц и удерживала их в жилом доме. Для поиска других в воздух были подняты БПЛА и вертолеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и армии. Официально объявлено о гибели 11 человек со стороны сил безопасности Ирана: двое полицейских, два пограничника, семь членов КСИР. Еще не менее 10 силовиков получили ранения. 15 террористов ликвидировано.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка белуджских сепаратистов из Пакистана "Джейш аль-Адль". С ее деятельностью был связан предыдущий виток напряженности в этом регионе менее трех месяцев назад. Напомним, в середине января КСИР провел антитеррористическую операцию на территории Пакистана. По базе "Джейш аль-Адль" были нанесены удары ракетами и беспилотниками. В результате, пусть и ненадолго, между Исламабадом и Тегераном возникла напряженность. Дошло даже до отзыва послов.

В чем схожесть с "Крокусом"?

Бросается в глаза характерный почерк этой группировки. В очередной раз "Джейш аль-Адль" использует для атак неиранских граждан, а иностранных наемников. Несмотря на два десятилетия деятельности и обширную пропаганду, ей пока не удалось завербовать белуджей и суннитов с юго-востока Ирана. Со стороны боевиков звучали призывы в адрес гражданских не покидать свои дома. При этом в их "уставе" сказано, что "Джейш аль-Адль" способна одним призывом мобилизовать людей против правительства. Предварительные результаты расследования показывают, что террористические группы, совершавшие нападения на военные центры в Чабахаре и Раске, были многочисленны, качественно экипированы и профессионально обучены. В ходе операции иранских силовиков большинство из них было уничтожено. Боевики планировали устроить масштабную кровавую резню среди гражданских в этих двух городах. Следствие продолжается. Власти ИРИ назвали убитых и раненых мучениками и ветеранами; семьям пострадавших были выплачены денежные компенсации. Обвиняемые предстали перед судом, и вскоре будут вынесены приговоры. КСИР и иранская полиция остаются под прицелом террористов, и угроза иранским объектам повышается. Наверняка власти предпримут меры по укреплению безопасности этих объектов и их служащих.

Операция по полной зачистке от террористов других районов провинции Систан и Белуджистан, на которые они нацелились, продолжается. Генерал КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что ситуация с безопасностью на юго-востоке Ирана нормализовалась. Солидарность с жертвами теракта выразили жители многих провинций Ирана.

Среди мучеников [жертв – прим. авт.] есть шииты и сунниты, белуджи, представители других национальностей и выходцы из разных провинций. В каком-то смысле весь Иран защищал Чабахар и Раск. И это плохие новости для террористов, попытавшихся посеять среди граждан рознь и страх

- главный редактор иранского информационного агентства Fars Мехди Джахан Тиги.