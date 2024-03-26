В Иране атакованы два полицейских участка, есть жертвы

Минувшей ночью два полицейских участка в иранских городах Раск и Чабахар в провинции Систан и Белуджистан были атакованы членами признанной террористической в стране группировки "Джейш аль-Адль", есть жертвы.

В Иране произошла ночная атака на полицейские участки в городах Раск и Чабахар признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") - заявил замгубернатора юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

Нападение началось около 22:00 по местному времени, в бою с террористами погибли три сотрудника сил безопасности, передает РИА Новости.

Интернет-издания Ирана пишут и о жертвах из числа нападавших террористов, однако их данные расходятся – в них фигурируют один или два уничтоженных нападавших.

Также Мархамати сообщил, что целью террористов была штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), однако им помешала перестрелка с сотрудниками сил правопорядка.

"Террористы в Раске планировали проникнуть в штаб-квартиру КСИР, но им помешала перестрелка с полицией. Тем не менее конфликт все еще продолжается"

- Telegram-канал правительства Ирана

Как пишет иранское информационное агентство Mehr, в числе погибших числится заместитель начальника 11-го полицейского участка Чабахар Аббас Мир.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что 1 апреля израильская авиация нанесла удар около консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семеро членов КСИР, в том числе и старший командир КСИР Мохаммед Реза Захеди, командовавший элитным подразделением "Кудс", отвечающее за проведение спецопераций за пределами ИРИ.