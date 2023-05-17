Израиль схлестнулся с Ираном

Под ударами израильской авиации накануне в Дамаске погибли семь членов КСИР. Как отреагирует Иран?

Обострение конфронтации между Ираном и Израилем не вызывает удивления у людей, наблюдающих за Ближним Востоком.

Иран и Израиль - причина конфликта

Иран с 1979 года официально считает Израиль своим врагом, не признает его независимость и надеется на его уничтожение. Основная причина ненависти - Палестина. Исламская республика считает создание израильского государства оккупацией палестинских и мусульманских земель. В Иране даже учредили международный день солидарности с палестинским народом (Аль-Кудс).

Что касается Израиля, то неприятие Ирана у него ответное. Тель-Авив логично считает противником страну, не признающую существование еврейского государства. Кроме того, Израиль беспокоит возможность появления у ИРИ ядерного оружия. Премьер Биньямин Нетаньяху считал уловкой "ядерную сделку", инициированную Бараком Обамой, поскольку полагал, что она все же позволит Ирану заполучить оружие массового уничтожения. И наконец, Тель-Авив беспокоит наличие в соседних странах иранских прокси - в Ливане, Ираке, Сирии, Йемене и Палестине.

Столкновения Ирана и Израиля

Хотя прямой границы у Израиля и Ирана нет, стычки между ними происходят. Периодически ЦАХАЛ бомбит позиции проиранских милиций в Сирии, наносит удары по ливанской "Хезболле". А Иран отвечает выпадам своих прокси по Израилю. В начале прошлого года Израиль разбомбил военный завод в иранском городе Исфахан. После начала обострения в Газе проиранские формирования не стесняются ударов по Израилю. Этим, в частности, грешат хуситы, хотя официально Тегеран не берет на себя ответственность за поведение своих подопечных.

Удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске

Очередная эскалация между Ираном и Израилем произошла накануне. 1 апреля израильская авиация нанесла удар около консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции. Среди них числится старший командир КСИР Мохаммед Реза Захеди, командовавший элитным подразделением "Кудс", отвечающее за проведение спецопераций за пределами ИРИ. Как пишет CNN, Захеди являлся "самой важной целью" с тех пор, как Пентагон уничтожил генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в январе 2020 года. Под ударами ЦАХАЛ погиб еще один командир КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Израильское руководство воздерживается от комментариев, при этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что разбомбленное здание является "военные зданием Кудс", а не консульством. The New York Times со ссылкой на четверых израильских чиновников пишет, что за атакой в Сирии стоит армия Израиля.

Ответ Ирана

Иран и Сирия тут же обвинили Израиль в организации удара. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил жестким ответом:

"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. Преступление не останется без ответа".

Раиси отметил, что погибшие военачальники были ветеранами ирано-иракской войны 1980-1988 годов и присутствовали в Сирии "в качестве старших советников для защиты высоких исламских и человеческих ценностей".

Ответить Израилю на нападение готова и ливанская Хезболла. "Это преступление не пройдет без наказания врага и мести ему", - говорится в заявлении движения.

Что дальше?

Нападение на консульство Ирана в Дамаске - четвертое в серии израильских ударов по Сирии, нацеленных на КСИР и "Хезболлу". В случае продолжения военных действий конфликт Ирана и Израиля может выйти на более высокий уровень.

Действия Израиля демонстрируют, что кабинет Нетаньяху решителен и непримирим в устранении любых угроз для своей страны. И под риском ударов находятся не только непосредственно окружающие Израиль страны, а все, кто оказывают помощь ее противникам. Тель-Авив не останавливает угроза столкновения с потенциально ядерным государством в лице Ирана.

В расправах над врагами Израиль порой не жалеет даже своих. Накануне в результате ударов по Газе погибли граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады. После этого инцидента отношения с Западом, на чью помощь в борьбе с Ираном Израиль рассчитывает, могут обостриться.