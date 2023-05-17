В чем суть конфликта Израиля и Ирана?

Конфликт между Израилем и Ираном - один из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока. Как случилось так, что Иран, в числе первых стран признавший государство Израиль, сегодня - непримиримый враг еврейского государства, и почему Израиль хочет объединить Ближний Восток против ИРИ?

Хотя конфликт Израиля и Ирана считается опосредованным или холодным, его актуальность и острота служат одним из основополагающих факторов напряженности в регионе.

Как Иран признал Израиль?

Иран признал Израиль как государство 6 марта 1950 года, вторым среди мусульманских стран после Турции. Иран был одним из 11 государств, вошедших в Специальный комитет ООН по Палестине, который принимал решение по разделу территории между Израилем и Палестиной. Тегеран голосовал против плана, понимая, что он приведет к военному противостоянию. С 1948 по 1979 годы, вплоть до Исламской революции, Иран и Израиль были не просто партнерами, а союзниками, сотрудничавшими как в экономической, так и в военной сфере.

Как Израиль и Иран были союзниками?

Причин для дружеских отношений между Ираном и Израилем было множество.

Евреи проживали на территории Ирана на протяжении тысячелетий, и особых противоречий между двумя народами никогда не было. После того как Ирак ополчился против собственного еврейского населения в результате раздела Палестины, Иран служил в качестве перевалочной базы для тех, кто бежал из страны. Для Ирана при последнем шахе Мохаммеде Резе Пехлеви Израиль был связующим звеном с США посредством американо-еврейского сообщества. Для Израиля Иран был одним из "государств периферии”, то есть неарабской страной, дружественной Израилю.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Иран помогал Израилю?

После Шестидневной войны 1967 года - военной операции Израиля против арабской коалиции, представленной Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром - было введено нефтяное эмбарго. Единственной страной, которая поставляла нефть в Израиль, оказался Иран. Тегеран также обеспечивал обучение сотрудников израильских секретных служб и был одним из основных импортеров израильских товаров и услуг. Всего за два года до Исламской революции Иран и Израиль начали работать над проектом ”Цветок”, в рамках которого разрабатывали ракету, способную нести ядерную боеголовку. К 1979 году Израиль был должен Ирану более миллиарда долларов за совместные проекты, в том числе и за эксплуатацию Трансизраильского нефтепровода, по которому иранская нефть поступала в европейские страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ирано-израильская дружба: начало конца

В 1970-е годы политическая конъюнктура в регионе начала резко меняться.

Со смертью Абделя Насера, президента Египта и непримиримого врага как Израиля, так и Ирана, отношения между ИРИ и Египтом начинают улучшаться. В 1975 году после подписания ирано-иракского соглашения Тегеран прекращает оказывать поддержку курдским сепаратистам.

Оба события снизили стратегическую важность Израиля для Ирана.

Одновременно в самом Иране позиции исламского духовенства становится все более сильными. Духовные лидеры начинают призывать к прекращению отношений с Израилем. В частности, в 1971 году Рухолла Хомейни - лидер Исламской революции и великий аятолла (шиитский богослов) сетовал на то, что ”Израиль проник во все сферы жизни страны - в экономическую, военную и политическую - превратив страну в свою военную базу”. В 1979 году, вернувшись из изгнания, Хомейни разорвал отношения с Израилем, а в здании, где находилось израильское посольство, был размещен офис Организации освобождения Палестины.

Израиль и Иран в 1980-х: еще не враги, уже не друзья

Несмотря на официальный разрыв отношений, связи между двумя государствами поддерживались на протяжении 1980-х годов из-за конфликта между Ираном Хомейни и Ираком Саддама Хусейна (пятого президента Ирака, который, как и Хомейни, пришел к власти в 1979 году). У Израиля появилась возможность оказать помощь Ирану в борьбе с Ираком. С 1980 по 1988 годы, пока продолжалась Ирано-иракская война, Израиль обеспечивал Иран:

оружием (в основном в обмен на нефть)

военными инструкторами, которые обучали иранских военнослужащих

поддержкой с воздуха: в ходе военной операции ”Опера” израильские ВВС разрушили иракский ядерный реактор ”Осерак”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как во время ирано-иракской войны, так и после, иранское руководство отрицало факт помощи, оказываемой Израилем.

Ирано-израильское противостояние

Ирак перестал представлять угрозу для Ирана после поражения в войне в Персидском заливе в 1991 году, и основной опасностью для ИРИ стали США - ”большой сатана”, а также их региональный союзник Израиль - ”малый сатана”. В 1990-е годы Иран занял место Ирака, став главным стратегическим противником Израиля.

Несмотря на то, что о ядерной угрозе со стороны Ирана заявил Биньямин Нетаньяху (нынешний премьер-министр Израиля), его предшественники Ицхак Рабин и Шимон Перес начали активно продвигать идею о том, что ИРИ представляет серьезную опасность для мира после распада СССР. Рабин, который еще в 1987 году называл Иран ”лучшим другом Израиля”, уже в следующем году заявил, что в Тегеране правит ”мрачный и смертоносный режим”.

Кого поддерживает Иран?

Хомейни, который опасался, что война в Заливе (1990-1991 годов) может привести к сближению между Израилем и арабскими странами, был решительно настроен возглавить движение против ”сионистского режима”. Со временем Иран начинает оказывать поддержку военным и политическим группировкам стран-противников Израиля:

Ираку

Ливану

Палестинским территориям

Сирии

Йемену.

Среди главных посредников Ирана выделяют три организации:

Палестинский исламский джихад (запрещена в РФ) - палестинская военная группировка. ХАМАС - военизированное движение и политическая партия, руководящая Сектором Газа. "Хезболла" - ливанская военизированная организация и партия.

Все три организации неоднократно осуществляли атаки на Израиль.

Опосредованная война между Ираном и Израилем

Опосредованный конфликт между Ираном и Израилем, в котором задействован более широкий ближневосточный регион, началась со Второй ливанской войны между Израилем и "Хезболлой", которая длилась чуть более месяца в 2006 году. В этом противостоянии Иран поддерживал "Хезболлу".

Во время и после операции ”Литой свинец”, также известной как ”Бойня в Газе” (2008 год), израильские ВВС нанесли как минимум три удара по иранским конвоям, доставлявшим оружие ХАМАС.

Во время войны в Сирии, которая началась в 2011 году, Израиль и Иран также оказались на разных полюсах конфликта. Обе страны неоднократно наносили удары по объектам друг друга на территории Сирии.

В 2019 году Израиль как минимум дважды поражал цели Ирана в Ираке.

Израиль и ядерная программа Ирана

Первым, кто начал говорить о ядерной угрозе Ирана еще в середине 1990-х оказался Биньямин Нетаньяху. Целью Израиля стало предупреждение ядерного продвижения Ирана и обеспечение собственного военного превосходства в регионе. Нетаньяху был категорически против ядерного соглашения, заключенного между Ираном и пятью мировыми державами в 2015 году, и сегодня также активно выступает против возобновления СВПД.

Сайт Нетаньяху

Израиль и арабский мир

В последние годы Израиль активно восстанавливает связи с арабскими государствами Персидского залива, не в последнюю очередь апеллируя к необходимости сдерживать регионального соперника - Иран. В 2020 году Бахрейн и ОАЭ нормализовали отношения с Израилем. А Саудовская Аравия - давний партнер еврейского государства, предпочитающий не афишировать двусторонние отношения.

Израиль и Иран сегодня

На сегодняшний день Израиль и Иран остаются непримиримыми соперниками в ближневосточном регионе. Противоречия между ними настолько велики, что попытки примирения сторон даже не предпринимаются.

Израильско-иранский конфликт невероятно сложен с точки зрения вовлеченных в него сторон и одновременно парадоксален, поскольку у стран нет ни общих границ, ни территориальных претензий друг к другу, а столкновение идеологий, которое лежит в основе конфликта, обусловлено внешнеполитической конъюнктурой.