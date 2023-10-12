© Фото: Сайт Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху – это премьер-министр Израиля, инициатор судебной реформы. Где родился Нетаньяху, какова его биография, какие должности занимал, как он относится к России и к Владимиру Путину?

Биньямин Нетаньяху – израильский политик, премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд". Именно Нетаньяху возглавляет страну: Израиль представляет собой парламентскую республику, и президент там обладает лишь символическими полномочиями, в том числе – и назначает премьера по рекомендации депутатов Кнессета (парламента).

Нетаньяху уже не в первый раз руководит Израилем, более того, он уже установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра:

с 1996 по 1999-й год,

потом с 2009-го до 2021-го,

снова возглавил страну по итогам выборов в Кнессет в конце прошлого года.

Биньямин Нетаньяху родился в Тель-Авиве 21 октября 1949 года.

Сайт Биньямина Нетаньяху

Сейчас ему 73 года. Политик живет в Иерусалиме, где расположена и резиденция премьер-министра.

Нетаньяху и Путин

Биньямин Нетаньяху поддерживает позитивные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Политики неоднократно проводили встречи и телефонные разговоры.

Предыдущая встреча состоялась в начале 2020 года. 23 января российский президент посетил Израиль на 75-ю годовщину освобождения Освенцима и День памяти жертв Холокоста, а уже 30 января израильский премьер посетил Москву.

Сайт Кремля

Кроме того, Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху после победы его партии "Ликуд" на последних выборах в Кнессет в декабре прошлого года. В ходе беседы оба политика выразили уверенность, что "российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся", заявили в Кремле.

Отношение Нетаньяху к России

Израильский политик известен своим последовательным настроем на выстраивание сотрудничества с Россией и в целом теплым отношением к стране.

Так, на День Победы 9 мая 2017 года он высоко оценил жертву, которую принес российский народ в борьбе с фашизмом, подчеркнув, что, если бы не она, то трудно представить, чтобы было с миром в наши дни.

"Сегодня миллионы людей по всему миру собираются, чтобы отдать дань памяти тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании"

– Нетаньяху

Более того, в 2018 году израильский премьер вместе с Владимиром Путиным принял участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Нетаньяху прошел по Красной площади с портретом ветерана Великой Отечественной, героя Советского Союза Вольфа Виленского.

Сайт Кремля

Отметим, что предки Нетаньяху со стороны отца – выходцы из Российской империи. Его отец, историк Бенцион Нетаньяху родился в Варшаве в 1910 году. Дед израильского премьера, раввин и активист Натан Милейковский был родом из Беларуси.

Сайт Биньямина Нетаньяху

Семья

Жена Нетаньяху – Сара Бен-Арци, она психолог по образованию. Нынешний брак уже третий для политика.

У Нетаньяху трое детей:

дочь Ноа от первой жены Мириам Вейцман,

сыновья Яир и Авнер от третьей жены.

Сайт Биньямина Нетаньяху

Предыдущие должности Нетаньяху

Помимо поста премьер-министра, на котором он работает уже в общей сложности около 16 лет, Нетаньяху в разные годы трудился в посольстве в США, был постпредом при ООН, а также возглавлял отдельные министерства:

Минобороны,

Минфин,

МИД,

Минстрой,

министерство науки, культуры и спорта,

Минюст,

Минрелигии,

министерство по делам диаспоры,

Минсвязи.

Нетаньяху объявил войну Палестине

В 2023 году в (священную для евреев) субботу 7 октября палестинские боевики радикального движения ХАМАС напали на юг Израиля, совершив также массовые ракетные обстрелы.

Число жертв было беспрецедентным (более 1,3 тыс человек по данным на 11 октября), причем большинство погибших были мирными жителями, среди них граждане США, Франции, России, Таиланда и других стран. Десятки людей были захвачены в заложники и увезены на территорию сектора Газа.

Через несколько часов после атаки Нетаньяху выступил с заявлением о том, что теперь Израиль находится в состоянии войны, а не военной операции. Премьер пообещал, что ХАМАС "заплатит беспрецедентную цену" за содеянное.

Обострение конфликта стало беспрецедентным за 50 лет – с Войны Судного дня.

Судебная реформа

Вскоре после победы "Ликуд" на выборах Нетаньяху анонсировал проведение масштабной судебной реформы, предполагающей внесение серьезных изменений в судебную систему страны. Однако израильский премьер столкнулся с необычайно упорным сопротивлением со стороны израильского общества. Многотысячные акции протеста длились без перерыва в течение нескольких месяцев (и продолжались вплоть до начала октября), так что нормальная жизнь в стране была фактически парализована. Дошло до того, что в какой-то момент все пилоты отказались вести самолет с Нетаньяху в Великобританию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сначала премьер был решительно настроен все же продавить реформу и пошел даже на отставку главы Минобороны Йоава Галанта, который высказался против изменений. Однако в итоге Нетаньяху пришлось пойти навстречу общественности: в конце марта он решил приостановить процесс утверждения новшеств. Впрочем, в июле первый закон о реформе, ограничивающий полномочия Верховного суда, все же был принят Кнессетом, что вызвало новый всплеск протестов. Сейчас Верховный суд Израиля рассматривает ходатайства граждан против изменений судебной системы страны.

Нетаньяху в больнице

В разгар протестов против судебной реформы, в июле 2023 года, премьер-министр попал в больницу. Сначала у него диагностировали безобидное обезвоживание и выписали.

Но уже через неделю Нетаньяху снова был госпитализирован с проблемами с сердцем. Врачи пришли к выводу о необходимости установить ему кардиостимулятор. Операция успешно прошла 23 июля.