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Что такое Палестина: как появилась, что это за территория и кто ею руководит?

Екатерина Винник
Что такое Палестина: как появилась, что это за территория и кто ею руководит?
© Фото: commons wikimedia
Палестина - это географическая область в Юго-Восточной Азии, охватывающая современный Израиль, частично признанное государство Палестина и Иорданию. Палестинцами себя называют жители палестинского государства и Сектора Газа. Географическая область, которая сегодня считается Палестиной, до второго тысячелетия до нашей эры носила название Ханаан.

Как раньше называлась Палестина 

  • В иудейской традиции Ханаан - это Земля обетованная, то есть обещанная Господом иудеям. 
  • В древности Ханаан был заселен многочисленными семитскими народами  (семиты - это как евреи, так и представители арабских территорий)  и представлял собой сферу интересов Египетского, Хеттского (Турция, Сирия) и Ассирийского (Ирак) царств. 
  • В конце IV т. до н.э. в Ханаан (юго-запад Палестины) начинают мигрировать жители Нижнего Египта,  появляется первая египетская колония - Тель-Эс-Сакан. 
  • В III т. до нашей эры Ханаан развивается под значительным влиянием Египта, Месопотамии (Ирак, Сирия, Турция, Иран), Финикии (Ливан) и Минойского Крита. 
  • В конце II т. до н.э. египтяне покинули Ханаан, разрушив многочисленные поселения региона. 

Филистимляне - это палестинцы? 

Филистимляне - это не палестинцы в современном понимании этого слова. Однако именно благодаря филистимлянам географический регион получил свое название. Термин ”Пелесет” впервые упоминается в ассирийских и египетских источниках II т. до н.э. и обозначает ”соседний народ”, ”соседняя территория”. 

  • После того как Ханаан покинули египтяне, регион заселили израэлиты и филистимляне. Филистимляне пришли из Эгейского региона (Греция) и обосновались в городах на южном побережье Палестины: Ашдоде, Ашкелоне, Газе, Гефе и Экроне. В Библии объединение этих городов носит название Филистия. 
  • У филистимлян был свой язык и религия, центральное место в которой занимал бог земледелия Дагон. 
  • В VIII веке до н.э. Филистия, как Израильское и Иудейское царство на территории Палестины (или Ханаана) становится частью Ассирийского царства (Северный Ирак) с некоторой степенью автономии. 
  • В начале VI века до н.э. все города Филистии попадают под управление Второго Вавилонского царства (Ирак). 
  • В конце VI века  до н.э. города филистимлян  становится частью Персидской империи (Иран). 
  • К IV веку до н.э. филистимляне как народ исчезают с приходом Александра Македонского в регион. 

Палестина до ислама 

  • До прихода первых мусульман на территорию Палестины регион находился под управлением Греческой, Римской и Византийской империй. 
  • В период римского управления регионом Палестина носила название Сирия Палестинская. 
  • Сирия Палестинская или Римская Палестина со столицей Кесария Палестинская (восточный Израиль) просуществовала до конца IV века. 
  • В конце IV века в составе Византийской империи многонациональная  Палестина была представлена тремя провинциями: Палестина Прима, Палестина Секунда и Палестина Терция. 
  • В середине VII века Палестина была завоевана мусульманами в рамках священной войны - джихада. 

Мусульмане в Палестине 

По итогам арабского завоевания региона на месте Византийской провинции Палестина создаётся провинция Арабского халифата - Джунд Фаластин. Столицей провинции становится город Рамла. Со временем территория провинции расширилась до юга Иордании и северо-запада Саудовской Аравии.  Одновременно с этим ислам распространяется по региону.  В период Арабского халифата в Иерусалиме строятся два важнейших исламских религиозных сооружения: Купол Скалы и Аль-Акса, которые расположены на Храмовой горе.  

Палестина до 1947 года  

Шанс на образование независимой Палестины появился в 1947 году, до этого Палестина принадлежала различным империям:  

  • С VII по XI век Палестина - часть Арабского халифата. 
  • С XI по XIII век на территории региона действует Иерусалимское королевство крестоносцев. 
  • В XIII-XVI вв. Палестина управляется Мамлюкским (египетским) султанатом. 
  • В начале XVI века Палестину завоевали османы. В составе Османской Империи Палестина просуществовала до Первой мировой войны. 
  • В 1917 году Великобритания оккупировала Палестину. 
  • В 1920-1948 гг. регион, получивший название Подмандатная Палестина, управлялся Великобританией. 

Попытка создания государства 

В 1947 году часть географического региона Палестина, Трансиордания, позднее, Иордания, получила независимость от Великобритании. Оставшуюся территорию Палестины ООН планировала разделить между Израилем и Арабским государством. Арабы, проживавшие в регионе, были против плана раздела, и сразу же после объявления о создании Израиля в 1948 году начинается полномасштабная война Арабо-Израильская война. Территории, которые должны были войти в состав независимой Палестины, оказались под контролем Иордании, Египта и Израиля. 

Палестинская национальная администрация 

В результате десятилетий палестино-израильского противостояния, после нескольких кровопролитных полномасштабных конфликтов, благодаря международным усилиям в 1993 году создается Палестинская национальная администрация (ПНА)  (соглашение получило название ”Осло 1”) для управления Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа, где проживает большинство палестинцев. Новое государственное образование было возглавлено Ясиром Арафатом. 

”Осло 2” от 1995 года заложило основу для последующего мира между Палестиной и Израилем, однако цель пока оказалась недостижимой. 

Палестина сегодня 

Сегодня Западный берег представлен более чем 160 палестинскими анклавами. Частично эту территорию контролирует ПНА, которая в 2013 году стала называться "Государство Палестина". Сектор Газа управляется организацией ХАМАС с 2007 года. За границей ПНА представлена Организацией освобождения Палестины. 

Несмотря на то, что большая часть Западного берега реки Иордан и Сектора Газа контролируются палестинцами, израильтяне продолжают создавать на них собственные поселения, которые  считаются незаконными. Палестинцы по-прежнему борются за создание суверенного государства, столицей которого надеются сделать Иерусалим и которое будут признавать все страны мира.

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