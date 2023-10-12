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Палестина - это географическая область в Юго-Восточной Азии, охватывающая современный Израиль, частично признанное государство Палестина и Иорданию. Палестинцами себя называют жители палестинского государства и Сектора Газа. Географическая область, которая сегодня считается Палестиной, до второго тысячелетия до нашей эры носила название Ханаан.

Как раньше называлась Палестина

В иудейской традиции Ханаан - это Земля обетованная, то есть обещанная Господом иудеям.

В древности Ханаан был заселен многочисленными семитскими народами (семиты - это как евреи, так и представители арабских территорий) и представлял собой сферу интересов Египетского, Хеттского (Турция, Сирия) и Ассирийского (Ирак) царств.

В конце IV т. до н.э. в Ханаан (юго-запад Палестины) начинают мигрировать жители Нижнего Египта, появляется первая египетская колония - Тель-Эс-Сакан.

В III т. до нашей эры Ханаан развивается под значительным влиянием Египта, Месопотамии (Ирак, Сирия, Турция, Иран), Финикии (Ливан) и Минойского Крита.

В конце II т. до н.э. египтяне покинули Ханаан, разрушив многочисленные поселения региона.

Филистимляне - это палестинцы?

Филистимляне - это не палестинцы в современном понимании этого слова. Однако именно благодаря филистимлянам географический регион получил свое название. Термин ”Пелесет” впервые упоминается в ассирийских и египетских источниках II т. до н.э. и обозначает ”соседний народ”, ”соседняя территория”.

После того как Ханаан покинули египтяне, регион заселили израэлиты и филистимляне. Филистимляне пришли из Эгейского региона (Греция) и обосновались в городах на южном побережье Палестины: Ашдоде, Ашкелоне, Газе, Гефе и Экроне. В Библии объединение этих городов носит название Филистия.

У филистимлян был свой язык и религия, центральное место в которой занимал бог земледелия Дагон.

В VIII веке до н.э. Филистия, как Израильское и Иудейское царство на территории Палестины (или Ханаана) становится частью Ассирийского царства (Северный Ирак) с некоторой степенью автономии.

В начале VI века до н.э. все города Филистии попадают под управление Второго Вавилонского царства (Ирак).

В конце VI века до н.э. города филистимлян становится частью Персидской империи (Иран).

К IV веку до н.э. филистимляне как народ исчезают с приходом Александра Македонского в регион.

Палестина до ислама

До прихода первых мусульман на территорию Палестины регион находился под управлением Греческой, Римской и Византийской империй.

В период римского управления регионом Палестина носила название Сирия Палестинская.

Сирия Палестинская или Римская Палестина со столицей Кесария Палестинская (восточный Израиль) просуществовала до конца IV века.

В конце IV века в составе Византийской империи многонациональная Палестина была представлена тремя провинциями: Палестина Прима, Палестина Секунда и Палестина Терция.

В середине VII века Палестина была завоевана мусульманами в рамках священной войны - джихада.

Мусульмане в Палестине

По итогам арабского завоевания региона на месте Византийской провинции Палестина создаётся провинция Арабского халифата - Джунд Фаластин. Столицей провинции становится город Рамла. Со временем территория провинции расширилась до юга Иордании и северо-запада Саудовской Аравии. Одновременно с этим ислам распространяется по региону. В период Арабского халифата в Иерусалиме строятся два важнейших исламских религиозных сооружения: Купол Скалы и Аль-Акса, которые расположены на Храмовой горе.

Палестина до 1947 года

Шанс на образование независимой Палестины появился в 1947 году, до этого Палестина принадлежала различным империям:

С VII по XI век Палестина - часть Арабского халифата.

С XI по XIII век на территории региона действует Иерусалимское королевство крестоносцев.

В XIII-XVI вв. Палестина управляется Мамлюкским (египетским) султанатом.

В начале XVI века Палестину завоевали османы. В составе Османской Империи Палестина просуществовала до Первой мировой войны.

В 1917 году Великобритания оккупировала Палестину.

В 1920-1948 гг. регион, получивший название Подмандатная Палестина, управлялся Великобританией.

Попытка создания государства

В 1947 году часть географического региона Палестина, Трансиордания, позднее, Иордания, получила независимость от Великобритании. Оставшуюся территорию Палестины ООН планировала разделить между Израилем и Арабским государством. Арабы, проживавшие в регионе, были против плана раздела, и сразу же после объявления о создании Израиля в 1948 году начинается полномасштабная война Арабо-Израильская война. Территории, которые должны были войти в состав независимой Палестины, оказались под контролем Иордании, Египта и Израиля.

Палестинская национальная администрация

В результате десятилетий палестино-израильского противостояния, после нескольких кровопролитных полномасштабных конфликтов, благодаря международным усилиям в 1993 году создается Палестинская национальная администрация (ПНА) (соглашение получило название ”Осло 1”) для управления Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа, где проживает большинство палестинцев. Новое государственное образование было возглавлено Ясиром Арафатом.

”Осло 2” от 1995 года заложило основу для последующего мира между Палестиной и Израилем, однако цель пока оказалась недостижимой.

Палестина сегодня

Сегодня Западный берег представлен более чем 160 палестинскими анклавами. Частично эту территорию контролирует ПНА, которая в 2013 году стала называться "Государство Палестина". Сектор Газа управляется организацией ХАМАС с 2007 года. За границей ПНА представлена Организацией освобождения Палестины.

Несмотря на то, что большая часть Западного берега реки Иордан и Сектора Газа контролируются палестинцами, израильтяне продолжают создавать на них собственные поселения, которые считаются незаконными. Палестинцы по-прежнему борются за создание суверенного государства, столицей которого надеются сделать Иерусалим и которое будут признавать все страны мира.