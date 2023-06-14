Кому исторически принадлежит Иерусалим?

Когда появился Иерусалим, что значит слово ”Иерусалим”, кто основал Иерусалим, кому он принадлежал, сколько раз разрушали город, кто признал Иерусалим столицей Израиля – расскажем в этом материале.

Иерусалим - один из древнейших городов на планете, место, которое стало центром притяжения евреев всего мира в период, когда у них не было своего государства, и территория, которая сегодня по-прежнему вызывает споры. Выросший из поселения, основанного в III тысячелетии до н.э. Иерусалим - это загадка, дипломатическая дилемма и святыня для трех основных монотеистических религий в мире.

Когда появился Иерусалим?

На месте, где находится нынешний Иерусалим, первое поселение появилось в середине III т. до н.э. у источника под названием Гихон, который также известен как источник Девы Марии. Поселение Иевус служило столицей для Иевусеев, живших в Иудее до евреев.

На протяжении пяти тысячелетий Иерусалим был важным городским центром. Впервые в письменном документе Иерусалим упоминается на древнеегипетских статуэтках, датируемых периодом Среднего Царства (приблизительно XIX век до н.э), на которых египтяне записывали имена врагов фараона. Книга Иисуса Навина (в которой описываются события XIII века до н.э.) - первый библейский источник, сообщающий об Иерусалиме. Первым небиблейским источником, где есть упоминание о древнем городе, стал холм Хирбет Бейт-Лай, где были найдены соответствующие надписи, относящиеся к VI в. до н.э.

Что значит слово ”Иерусалим”?

О значении слова "Иерусалим”, исследователи спорят по сей день. Есть несколько основных теорий, предлагающих варианты происхождения названия города Иерусалим:

От шумерского слова ”основание” От семитского глагола ”основывать” или ”закладывать краеугольный камень” Город мог получить свое название также и по имени ханаанского бога сумерек Шалема (Салима).

На протяжении своей тысячелетней истории Иерусалим носил следующие названия:

Шалем

Иевус

Цион

Град Давида

Элия Капитолина

Аль-Кудс.

Кто основал Иерусалим?

Основателем Иерусалима стал царь Древнего еврейского царства - Давид. Он отвоевал Иевус у хананеев в X веке до н.э. и на его месте начал строительство Ир Давида. Сегодня Город Давида - один из наиболее древних районов современного Иерусалима, где активно ведутся археологические раскопки.

Краткая история Иерусалима

Ир-Давид оставался столицей Израильского царства до VI века до н.э. Первый храм строится в этот период.

В 598 году до н.э. Иерусалим попадает под контроль Вавилонского царства, Первый храм уничтожается.

С конца VI века до н.э. до I века. Иерусалим - важный центр евреев, как политический, так и экономический. Этот период носит название Эпохи Второго храма.

В 70 г. Иерусалим разрушен римлянами. Второй храм сожжен.

В 135 г. происходит восстановление Иерусалима по решению римского императора Адриана. Город получает название Элия Капитолина и статус римской колонии. Ранний христианский период города ознаменовался гонениями на иудеев.

В 325 году император Константин переименовал Элию Капитолину обратно в Иерусалим. Город становится центром христианства.

В 335 году в Иерусалиме возводится Храм Гроба Господня.

В конце IV века Иерусалим переходит под управление Византийской империи. До начала VII века население города составляли преимущественно христиане. В это время в городе возводятся многочисленные христианские храмы.

В 638 году Иерусалим попадает под контроль халифа Умара ибн аль-Хаттаба. На Храмовой горе он поставил молельный дом, где позднее появится Аль-Масджид аль-Акса - одна из мусульманских святынь Иерусалима.

В конце VII века ведется строительство Купола Скалы над Камнем Основания, с которого, как считается, пророк Мухаммад вознесся на небо.

В конце XI века Иерусалим завоеван крестоносцами и становится столицей Иерусалимского королевства до 1244 года. Мусульмане и евреи, населявшие город, истребляются и выселяются, на их место заселяются представители восточного христианства. В этот же период в городе появляется армянский квартал.

В 1244 году Иерусалим стал частью государства Хорезмшахов, оставаясь под управлением мусульманских империй Средневековья до начала XVI века.

В 1517 году Иерусалим переходит в состав Османской империи.

В 1917-1948 годах Иерусалимом управляли британцы.

Кому принадлежал Иерусалим?

За несколько тысяч лет своей истории Иерусалим принадлежал самым различным империям:

Вавилонской

Персидской

Империи Александра Македонского

Римской Империи

Византийской империи

Арабскому халифату

Султанату Айюбидов

Османской империи

Британской империи.

Сколько раз разрушали Иерусалим?

Полностью Иерусалим уничтожался два раза: вавилоняне сожгли город в VI веке до н.э, а римляне - в I веке. Оба раза разрушения пришлись на 9-10 ава, что соответствует июлю или августу по григорианскому календарю. Сегодня Девятое ава - это Национальный день траура в Израиле. В 2023 году Девятое ава выпадает на 26-27 июля. Осада Иерусалима (ситуация, при которой город оказывался отрезанным от внешнего мира) происходила 23 раза. Атаковали город более 50 раз.

К какому государству относится Иерусалим?

ООН, решив разделить Палестинскую территорию в 1947 году, обозначил Иерусалим как город с международным статусом. С этим решением согласились будущие израильтяне, но высказались резко против палестинцы и поддерживающие их арабские государства. По итогам Первой Арабо-Израильской войны 1948 года Иерусалим оказался разделенным на две части.

Разделение Иерусалима

После того как две части Иерусалима - Восточная и Западная - оказались под управлением двух государства (Восточный Иерусалим заняла Иордания, а Западный остался у Израиля), статус города менялся следующим образом:

В декабре 1949 года Иерусалим назван основным городом и столицей Израиля. До этого больше года столицей был Тель-Авив.

В 1950 году Иордания обозначила Восточный Иерусалим со Старым Городом, где находятся святыни авраамических религий, своей столицей наравне с Амманом.

ООН в 1959 году отказалась от попыток установить международный контроль над Иерусалимом.

В 1967 году Израиль отвоевал Восточный Иерусалим, объявив, что контролирует весь город.

30 июля 1980 года Иерусалим становится столицей Израиля по решению Кнессета.

Летом 1980 года Совет Безопасности ООН не принял Иерусалим в качестве столицы из-за возможного нефтяного эмбарго со стороны арабских стран.

Мусульманские святыни Иерусалима

Мечеть Аль-Акса и Купол скалы - мусульманские святыни города - находятся в Старом городе, на Храмовой горе. Хранителем этих двух святынь является иорданский Иерусалимский вакф, совет из 18 членов, среди которых также представители Палестинской автономии. В 2016 году организация ЮНЕСКО приняла резолюцию, отрицающую связь еврейского населения с Храмовой горой, в результате чего израильское правительство приняло решение выйти из организации.

Чей Иерусалим?

Сегодня Иерусалим - Старый город, Восточная и Западная части - находится в юрисдикции Израиля, при этом статус города до сих пор является камнем преткновения на пути к палестино-израильскому урегулированию.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим будущим главным городом своего государства, однако Израиль убежден в том, что с момента основания Ир Давида Иерусалим - это столица государства евреев. При этом Израиль гарантирует сохранность всех святынь Иерусалима, как христианских, так и мусульманских.

Кроме Косово, Гондураса и Гватемалы, никто не признает единый Иерусалим столицей Израиля. Абсолютное большинство стран придерживаются нейтральной позиции, считая, что город следует разделить в рамках политического урегулирования ”два государства для двух народов”.

Всего у четырех государств дипломатические представительства расположены в Иерусалиме:

США

Гондураса

Гватемалы

Косово.

В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп решил перенести американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива и пообещал признать город столицей страны, однако это решение так и не было принято.

Тем не менее политическая жизнь и экономическая активность Израиля сосредоточены в Иерусалиме, где расположен Кнессет, а также ведут работу дипломаты большинства зарубежных стран.