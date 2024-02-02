Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать его людям. Огонь будет доставлен в Россию.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Перед событием состоялась литания, которую возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III.



Отмечается, что патриарх вышел из Кувуклии, в которой молился о его снисхождении. Позже он приступил к раздаче огня людям, которые находились в храме.

Схождение огня происходят перед Пасхой (Воскресением Христовым). В этом году православные отметят праздник 5 мая.

Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его построили над местом, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Стоит добавить, что огонь будет доставлен в Москву.